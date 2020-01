« La maison de Lily », une initiative originale pour les enfants polyhandicapés

Le 17 octobre 2008 était inaugurée « La maison de Lily », un établissement d’accueil pour les enfants et les jeunes polyhandicapés (0-20 ans) situé sur la commune de La Glacerie, près de Cherbourg.

La construction de cette structure a été initiée par l’Association du Cotentin d’Aide et d’Intégration Sociale (ACAIS) et par la Communauté de communes de la Hague. En effet, face à la détresse des parents d’un enfant atteint d’un lourd handicap, et pour répondre au manque cruel d’hébergement, la décision a été prise de créer une structure adaptée pouvant accueillir ces enfants polyhandicapés (moteur, mental) sur le Nord Cotentin.

Répondre aux besoins des parents

En général, s’il existe parfois des solutions pour aider ces parents qui se sentent dépassés par les besoins tellement particuliers que réclament les enfants polyhandicapés, aucune structure n’offre une réponse concrète et pertinente. En effet, hôpital de jour, centre de psychiatrie infantile, institut médico-éducatif, sont souvent douloureux à accepter pour les parents. Il reste bien entendu la solution de la famille d’accueil, mais les places sont tellement rares ! Dans ce contexte, la maison de Lily a bien évidemment vocation à répondre aux besoins des parents sur un large territoire. D’où la décision de l’implanter au-delà des limites de la Communauté de communes de la Hague. Il s’agit là d’une démarche totalement inédite, puisque habituellement impossible, sauf accord des services de l’Etat. Le choix de la commune de La Glacerie s’explique par la présence du centre Jean Itard qui, depuis 1958, grâce à ses équipes de professionnels, gère les établissements relevant de l’action médico-sociale dans le Cotentin.

Un accueil diversifié

A la Communauté de communes de la Hague, le vice-président Dominique Avoine a fait appel aux décideurs locaux et aux administrations pour mettre en avant cette cause qui lui tenaitt à cœur et pour aider d’autres familles dans la même situation que la sienne. La réunion de travail rassemblant partenaires institutionnels, associations et professionnels de la santé s’est conclue par la mise en place des moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet. Deux ans après cette mobilisation, « La maison de Lily » ouvre ses portes et offre un accueil diversifié : 10 places en semi internat, 4 places en internat, 5 places en familles d’accueil et, surtout, 8 places en accueil temporaire dont une réservée à l’accueil d’urgence (24 h/24, 365 jours par an). Grâce à cet accueil temporaire, les enfants pourront venir jusqu’à 90 jours par an, soulageant ainsi leurs parents le temps d’un week-end, des vacances ou pour un séjour éducatif. Au total, chaque année, une quarantaine d’enfants pourront être accueillis.

L’ accueil pourra se faire à la demande des parents, des services médicaux, d’autres établissements ou des commissions d’orientations. De plain pied avec de larges ouvertures pour obtenir un maximum de clarté grâce à des fenêtres qui descendent suffisamment bas pour que les enfants en fauteuil puissent avoir un regard sur l’extérieur, « La Maison de Lily » a été construite en totale adéquation avec les besoins spécifiques des enfants. Les lieux de vie sont insonorisés et de couleurs correspondant à chaque activité. De plus, l’établissement est doté d’une pièce de détente corporelle et psychique afin de stimuler les muscles et de réduire les douleurs physiques des enfants, incluant une salle de balnéothérapie dotée d’un bassin de 24m2.

Centre Jean Itard – « La Maison de Lily » – 50470 – La Galcerie – Tél. : 02 33 88 11 22

Chiffres

Cette opération s’élève à 3 404 000 euros répartis de la manière suivante :

Etat (2 076 440 euros), Communauté de communes de la Hague (816 960 euros) et ACAIS (510 600 euros).