La Macif veut inaugurer 11 points d’accueil accessibles

Après l’ouverture d’un premier point d’accueil totalement accessible aux personnes en situation de handicap en avril 2009 à St-Etienne, le groupe Macif vient de finaliser sa charte interne d’accessibilité pour ses points d’accueil. Dorénavant, le Groupe s’engage, pour l’ensemble des travaux immobiliers effectués, à une prise en compte globale de l’accessibilité.

En 2010, le Groupe s’est donné comme objectif d’inaugurer au moins onze points d’accueil totalement accessibles, soit un par région Macif. La charte d’accessibilité du groupe Macif a été initiée dès 2008 dans le cadre de la démarche Macif Egalis, destinée à rendre l’assurance accessible à tous.

Formation théorique et pratique

Finalisée en mars 2010, elle précise l’ensemble des recommandations nécessaires pour assurer une qualité d’usage aux personnes en situation de handicap et va maintenant servir de référentiel aux responsables immobiliers du Groupe. Pour compléter la démarche, trente personnes faisant partie des services et de la société immobilière de la Macif ont suivi une formation théorique et pratique afin d’être sensibilisés aux besoins des personnes en situation de handicap, en termes d’accessibilité et de mieux connaître la réglementation. Dans le cadre de la charte, chaque espace, à l’intérieur comme à l’extérieur du point d’accueil a été référencé : stationnement automobile, cheminements extérieurs, entrée et espace d’accueil du public, circulation intérieure, toilettes, ascenseurs et escaliers. De même, toutes les composantes du point d’accueil sont également détaillées : éclairage, revêtement des sols, murs et plafonds, portes et portiques, mobilier et dispositifs de commande.

Cadre d’accessibilité globale

Sur chacun des espaces et composantes du point d’accueil, des recommandations sont formulées pour faciliter l’accès et la circulation des personnes en situation de handicap et leur permettre de se repérer, communiquer avec les conseillers, se reposer et se sentir en sécurité.

Ainsi, à l’entrée des points d’accueil accessibles, il est notamment prévu que la Macif mette en place une balise sonore pour les personnes non voyantes ou malvoyantes, des rampes d’accès suffisamment larges avec une pente limitée, une main courante et des paliers de repos en bas et en haut du plan incliné pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Ces aménagements sont simples à prévoir au moment de la construction ou de la rénovation d’un point d’accueil et ne représentent qu’un faible surcoût, s’ils sont pris en compte en amont, dès l’élaboration du cahier des charges. Par ailleurs, ils s’inscrivent dans le cadre d’une accessibilité globale, qui va au-delà du handicap et qui peut servir à tout le monde. Aujourd’hui, plus de 3 000 sociétaires en situation de handicap se sont déjà fait connaître.