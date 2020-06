La Macif ouvre au débat public les questions liées à la perte d’autonomie.

Véritable question de santé publique, la perte d’autonomie est une nouvelle réalité sociale : un Français sur trois affirme avoir dans son entourage une personne en situation de dépendance liée à l’âge, à la maladie ou au handicap. Après le lancement d’une vaste enquête nationale sur la population des aidants, la Macif organise des « Ateliers citoyens » dans toute la France afin d’aller à la rencontre des aidants et des aidés dans leur région et leur donner la parole.

Par cette mobilisation, la Macif souhaiter engager une réflexion nationale sur les solutions à envisager pour améliorer la qualité de vie des aidants et des aidés.

La Macif vous invite à assister à l’Atelier citoyen de Marseille :

« Le fardeau de l’aidant : savoir s’arrêter avant la négligence »

Mardi 19 janvier 2010 de 18h00 à 20h30

Centre Le Mistral – 11, impasse Flammarion à Marseille

Programme :



– Les enseignements de l’enquête Aidants&Aidés de la Macif pour la région PACA : profil des aidants et aidés sur la région, typologie de l’aide apportée au quotidien, leurs attentes…

– Table ronde sur le thème du « fardeau de l’aidant » avec les intervenants suivants :

– Pr Sylvie Bonnin-Guillaume, Gériatre à l’Hôpital Sainte Marguerite de Marseille,

– Pr Philippe Pitaud, Docteur en sociologie, Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale et professeur à l’Université de Provence,

– André Flageul, Président de l’UNA (Union Nationale de l’Aide des Soins et des Services aux Domiciles),

– Géraldine Meyer, Conseillère Technique à l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux,

– Paul Combet, Président de France Alzheimer.