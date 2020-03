La Macif à la rencontre des aidants

Fidèle aux valeurs de solidarité qui l’animent, elle lance un vaste débat national sur la perte d’autonomie pour mieux comprendre le quotidien des aidants de personnes en perte d’autonomie. Le programme « Aidants & Aidés » a débuté en 2009 par une grande enquête nationale sur le quotidien des aidants.

Afin de compléter cette enquête, la Macif part maintenant à la rencontre de ces aidants en organisant, dans toute la France et jusqu’en septembre 2010, des « Ateliers citoyens », véritables tribunes de proximité pour leur donner la parole. Pour l’Atelier citoyen de la région Provence Méditerranée, la Macif a choisi de traiter le thème du fardeau de l’aidant : savoir s’arrêter avant la négligence. Sociétaires Macif ou non, aidants, aidés, professionnels de santé de la région… tous sont invités à réagir aux résultats régionaux extraits de l’enquête nationale et à prendre la parole sur ce sujet.

Un accompagnement qui peut devenir pesant

Véritable question de santé publique, la perte d’autonomie est une nouvelle réalité sociale. Un Français sur trois affirme avoir dans son entourage une personne en situation de dépendance. A ses côtés agit souvent et régulièrement un aidant qui l’assiste dans les actes de la vie quotidienne car cette personne ne peut plus vivre en totale autonomie du fait d’un handicap, de son âge avancé, d’une maladie ou d’un accident. Ce lien l’engage régulièrement, et au moins une fois par mois, aux côtés d’un membre de sa famille, d’un ami ou encore d’un voisin. Pour l’aidant, cet accompagnement peut devenir extrêmement pesant.

Savoir s’arrêter avant la négligence

La région Provence Méditerranée, et plus particulièrement la ville de Marseille, a choisi d’aborder le sujet du fardeau de l’aidant. Un aidant sur deux de la région déclare se sentir seul et non soutenu. Isolement, fatigue, manque de temps pour soi, 40% des aidants en Provence Méditerranée déclarent ainsi avoir déjà « craqué » : 22% d’entre eux le manifestant par un état dépressif et pour les 18% restants par un état de colère. 35% reconnaissent également ressentir fréquemment de l’énervement en présence de la personne aidée.

Mettre en place des groupes de parole

Pour soulager leur situation, les aidants de la région Provence Méditerranée jugent très urgent l’augmentation du nombre de places dans les maisons de retraite et foyer-logement (64%) et de professionnels d’aide à domicile. En termes d’autres services de soutien, deux attentes émergent : un service d’information de la famille sur les possibilités de maintien à domicile (53% de manière urgente) et la création d’un mode de transport individualisé à prix avantageux (52% de manière très urgente). Par ailleurs, deux tiers d’entre eux expriment également l’urgence de la mise en place de groupes de parole, comme soutien moral et psychologique.

Le programme « Aidants&Aidés » lancé par le Groupe a été bâti en trois étapes :



– la première étape, l’enquête nationale conduite en 2009, s’est concentrée sur les caractéristiques du vécu des aidants et l’expression de leurs besoins ;

– la deuxième étape des Ateliers Citoyens à travers la France a pour objectif de continuer à alimenter la réflexion de la Macif en vue d’étudier ensuite des solutions qui répondent réellement aux attentes et aux besoins des aidants exprimés par les aidants ;

– point culminant et troisième étape du dispositif « Aidants&Aidés », la Macif organisera en novembre 2010 à Paris une manifestation d’envergure qui réunira tous les acteurs autour des aidants afin de mobiliser l’opinion publique sur les problématiques liées à la perte d’autonomie.