La Ligue de l’Enseignement s’engage pour un accompagnement efficace des jeunes handicapés

Dans les écoles primaires, un peu plus de 8 % des élèves en situation de handicap, sont scolarisés avec l’aide d’un enseignant spécialisé et la même proportion a bénéficié de matériel pédagogique adapté. Il existe également de grandes disparités dans l’accueil et les besoins d’outils pédagogiques selon les déficiences. Chez nos voisins européens, plusieurs types d’approches sont utilisées : scolarisation en «classe ordinaire» systématique en Italie, scolarisation massive dans des structures spécialisées en Belgique, utilisation pragmatique et souple de toutes les voies en Allemagne… La France a choisi de suivre la tendance majoritaire d’aller vers une scolarisation massive en classe «ordinaire».



Améliorer l’accessibilité

A la rentrée 2008, 250 nouvelles Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI) ont été créées dans les collèges et les lycées, des crédits ont été versés aux Universités pour améliorer l’accessibilité de leurs locaux, mise en place de dispositifs pour simplifier les démarches des familles d’élèves handicapés, signature de chartes sur le handicap avec les grandes écoles… La scolarisation des jeunes handicapés constitue un des thèmes prioritaires du volet éducation de la Présidence française de l’Union Européenne. Les 29 et 30 octobre, le Ministère de l’Éducation Nationale, réunira à Clermont-Ferrand une «convention handicap», les 20 et 21 novembre, le Conseil de l’Union Européenne, dans sa formation éducation, jeunesse et culture abordera ce sujet…



Accompagner les jeunes

La Ligue de l’Enseignement, coordinateur du prochain Salon Européen de l’Education, qui se déroulera du 27 au 30 novembre prochain à La Porte de Versailles, va consacrer un espace de dialogue à cette question de société. Cette prise de position de la Ligue s’inscrit dans sa mission de lutte contre toutes les formes de discrimination et pour une école accessible à tous. Parmi les 30 000 associations que fédère la Ligue de l’Enseignement, un certain nombre a la mission d’accompagner les jeunes handicapés, leurs familles et/ou leurs professeurs. Des représentants des divers organismes français et étrangers spécialisés dans l’accueil des jeunes handicapés, des experts en éducation et orientation des jeunes, des professeurs, des élèves et des parents sont conviés à participer à cette rencontre unique.