La Ligue contre le cancer a lancé une pétition pour l’interdiction du bisphénol A

Alors que les députés doivent voter aujourd’hui, 23 juin, la suspension de la vente de biberons contenant du bisphénol A (et seulement les biberons), la Ligue contre le cancer lance une pétition sur son site internet pour obtenir l’interdiction totale du bisphénol A (BPA). Dès aujourd’hui, « en application du principe de précaution et plus encore du principe de protection des personnes les plus vulnérables », la Ligue contre le cancer demande « sans délai un étiquetage systématique immédiat de tout produit contenant du Bisphénol A et son interdiction définitive dès début 2011 ». Accéder à la pétition : www.ligue-cancer.net