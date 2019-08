La Langue des signes française sur iPhone

L’Ecole des signes est la première série d’applications iPhone proposant tous les niveaux d’apprentissage de la LSF. Cette méthode d’apprentissage a été réalisée avec un interprète et enseignant en LSF depuis plus de 10 ans, et avec des comédiens sourds. Ceci afin de répondre d’une part aux besoins des malentendants et d’autre part aux exigences des entendants souhaitant s’initier à la LSF. L’objectif est de permettre à l’utilisateur d’assimiler les notions fondamentales pour communiquer avec une personne sourde.

Des activités selon le niveau

La méthode d’apprentissage de la LSF « L’école des signes » est construite sur une base de 2 niveaux.

Niveau intermédiaire [couleur verte] accessible depuis le Menu exercice. Niveau confirmé [couleur rouge] accessible depuis le Menu exercice.

Les différents niveaux proposés par la méthode d’apprentissage « L’école des signes » vous permettent d’acquérir les notions essentielles à l’apprentissage de la LSF. Le niveau intermédiaire vous permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour suivre une conversation avec un malentendant. Dans toutes les vidéos des leçons, les sous-titres sont affichés en permanence pour guider votre compréhension. Le niveau confirmé nécessite davantage de pratique, car les discussions et les exercices sont plus difficiles à assimiler, afin d’enrichir avec précision votre vocabulaire, votre syntaxe et votre grammaire.

Cette méthode aborde les différentes formes de phrases, les grands points syntaxiques et grammaticaux qui permettent d’entretenir une conversation quotidienne et s’appuie sur un lexique de plusieurs milliers de mots et des centaines d’expressions. Au total, ce sont plus de 1000 séquences vidéos qui sont signées par les comédiens et chaque phrase, question, réponse et ou expression est corrigée et traduite par un professeur de langue des signes française, soit au total plus de 2000 séquences vidéos.

A qui s’adresse cette méthode ?

Cette méthode est destinée aux personnes qui sont de près ou de loin concernées par la LSF, que ce soit à titre personnel ou dans un cadre professionnel, et également aux institutions publiques, aux associations investies dans ce handicap, et depuis peu aux étudiants qui choisissent l’option LSF au Bac… En nous adressant à un large public, notre objectif est de le sensibiliser à la LSF, de réduire l’écart qu’il y a entre entendants et personnes sourdes en offrant les bases d’une communication possible.

