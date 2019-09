La Journée du sommeil à Lyon

La 11e Journée du Sommeil®, organisée par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), se déroulera vendredi 18 mars prochain sur le thème de la somnolence.

Durée de sommeil trop courte, trajets quotidiens trop longs, utilisation dʼappareils technologiques en soirée… Un nouveau sondage INSV/MGEN permet de faire le point sur les rythmes et habitudes de vie des Français. Il souligne par ailleurs que la somnolence au volant nʼest toujours pas perçue comme un danger : elle est pourtant la première cause dʼaccident mortel sur autoroute.



Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées par 57 centres de sommeil dans 46 villes de France. Informations sur www.journeedusommeil.org à Lyon, vendredi 18 Mars, faculté de médecine Rockefeller