La joie à roulettes : Portrait de l’auteure Marie-Caroline Schürr

Marie-Caroline Schürr : La joie à roulettes

Portrait de Marie-Caroline Schürr, auteur d’un livre autobiographique intitulé « Out of the box – La joie à roulettes ».

Par Caroline Lhomme. Marie-Caroline est handicapée moteur de naissance. Elle n’a l’usage ni de ses bras ni de ses jambes mais ne recule devant aucune activité que l’on croirait réservée à des personnes « ordinaires ». Elle passe son CAPES d’anglais en 2008 et enseigne depuis dans des collèges et lycées.



Marie Caroline a de la chance !

Elle ne se compare pas aux autres, tentation toxique et destructrice… Pour elle, sa vulnérabilité est une force – la dépendance terreau pour la rencontre – la maladie levier pour l’action.

Son arme de construction : l’émerveillement.

Ce livre est donc à la fois le témoignage de la vie de Marie-Caroline et son cri au monde pour dire qu’avec l’abandon dans la confiance de se savoir aimé de Dieu, on peut beaucoup, sinon tout.

Une fibromatose hyaline juvénile

Marie-Caroline Schürr est atteinte d’une maladie génétique rare, la fibromatose hyaline juvénile. Elle est entièrement paralysée et se déplace en fauteuil électrique Cela ne la bloque en rien : elle est aujourd’hui professeure d’anglais dans un lycée de Versailles, et auteur de « Out of the box ! : la joie à roulettes » qui vient de remporter un prix handi livre. C’est en s’appuyant sur le réseau d’amitiés (qu’elle a généré du fait de son handicap) que Marie-Caroline a pu oser autant d’aventures : « elle ne savait pas que c’était impossible, alors elle l’a fait ! ». Char à voiles, randonnée, ski, elle ne s’interdit rien.

Respect

Jamais de fanfaronnades dans ce livre mais un immense respect pour chaque situation de handicap et une invitation à mettre en œuvre toute l’accessibilité nécessaire. C’est en cela que le témoignage de Marie-Caroline peut aider tous ceux qui veulent contribuer à une société toujours mieux inclusive. Professeure d’anglais à roulettes, amoureuse de la vie, réchauffée par le soleil de la foi, passionnée d’aventures, de voyages et fan de chocolat.

Le handicap ramène à l’essentiel du quotidien. Les petites choses simples ont de la valeur. Les peurs sont sources de partage. Les faiblesses ouvrent aux relations vraies. Il n’y a pas que le cœur… L’efficacité aussi dans le si difficile métier d’enseignant qui est celui de Marie-Caroline…

Entre joies et galères

Marica nous raconte ses joies, ses galères aussi, et nous montre que le bonheur immobile n’est pas moins grand que les autres. Elle joue beaucoup, et de façon poétique, avec son surnom Marica (Maricaroulettes, Maricascout, Maricachouette…).

Merci, Marie-Caroline de nous montrer le bonheur, à notre porte !

On l’appelle personne à mobilité réduite (PMR), mais pour suivre son rythme effréné, il faut s’accrocher ! … Frondeuse et fonceuse, « née à roulettes » et très coquette, ce professeur d’anglais à Versailles « ose crier la beauté de la vie avec le handicap ». Célébrer la vulnérabilité reçue de Dieu comme lieu de l’amour vrai. Ses mots revigorent les assoiffés de liberté qui sont lassés de cacher leur fragilité.

“Out of the box – La joie à roulettes”, Marie-Caroline Schürr. Editions du JUBILÉ, 2016, 243 pages, 22€.

En photo: Marie-Caroline Schürr