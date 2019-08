La JARIS TV fête ses 1 an d’existence…

Après un an d’existence, la JARIS TV lance sa première newsletter. Mensuelle, celle-ci permet à ses lecteurs d’être toujours plus proches de l’actualité sportive et citoyenne pour laquelle JARIS TV milite. Offrant un regard sans complaisance ni compassion, la newsletter JARIS TV démontre que le sport développe le lien social et qu’il est un formidable outil d’intégration et d’insertion à travers des reportages exclusifs. En effet, JARIS TV est l’unique média à mettre un coup de projecteur sur des actions solidaires et citoyennes développant la fonction éducative et sociale du sport.

Composée d’un édito, et mettant en lumière ses nouveaux reportages, la newsletter JARIS TV vous invite à ses nouveaux rendez-vous mensuels et incontournables. En effet, après un an de vie et avec 5 000 à 10 000 visiteurs par mois, la JARIS TV restructure son site et développe ses programmes afin d’offrir à un public toujours plus large des reportages hauts en couleur !

Les nouvelles rubriques :

Le JT de la JARIS TV

Présenté par Martine Coste, est un journal vraiment pas comme les autres…

Les Chroni’Coeurs

Les chroniqueurs JARIS TV vous offrent quelques mots d’amour….

Sans langue de bois

Une chronique où tout est dit ; du cash, sans détours !

Le Handizap

Des images insolites, cocasses, extrêmes ou naturellement poétiques.

Loin d’être une simple web TV relatant l’actualité sportive de disciplines spectaculaire, JARIS TV milite avant tout pour l’égalité des chances par le sport à travers la solidarité entre Valides, Handisports et Adaptés.JARIS TV, c’est du Sport, du Spectacle sans business, de l’Emotion pure et dure, un Jeu du corps et de l’esprit à la portée de tous. Révolutionnaire et unique, JARIS TV est plus que jamais engagée à faire tomber les barricades qui entravent la diffusion de son message : Egalité des chances, Respect de soi, de l’autre et Acceptation de la différence !

Du spectacle, de l’émotion, de l’Info, tout en restant sport ; telle est la promesse de JARIS TV.