La HALDE et la Région Ile-de-France s’associent pour lutter contre les discriminations

A l’occasion du lancement de la deuxième Semaine de l’égalité en Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional, et Louis Schweitzer, Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), signent aujourd’hui une convention de partenariat. Premier accord entre la HALDE et un Conseil régional, cette convention vise à renforcer les actions réciproques en faveur de la prévention et de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Elle prévoit notamment :

– la mise en œuvre d’une politique de prévention des discriminations dans le recrutement et la gestion des personnels du Conseil régional ;

– la création d’un observatoire des bonnes pratiques et la mutualisation des savoir-faire développés par les acteurs associatifs, syndicaux, institutionnels, publics ou privés d’Île de France ;

– des actions pour l’égalité dans l’accès aux services publics et dans les politiques publiques;

– une mise en commun des travaux de recherche (études, rapports, diagnostics) réalisés par l’une des parties sur des sujets spécifiques permettant une meilleure connaissance des phénomènes discriminatoires, notamment sur l’égalité homme femme ;

– l’information sur la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité ;

– la formation des acteurs régionaux accompagnant les victimes de discriminations, et la formation des personnels de la Région.

Cette convention est conclue pour une durée de 12 mois tacitement reconductible.