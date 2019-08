La gratuité s’installe dans les musées

Samedi 4 avril 2009

Journée « portes ouvertes »

* Activités gratuites pour les enfants et familles

* Les Before, le rendez-vous métissé pour les 18-25 ans

* Lancement national de la gratuité d’accès aux collections permanentes

pour les jeunes de moins de 26 ans et leurs professeurs

Visite contée avec Gabriel Kinsa

Atelier « slam et hip hop »

Nocturne jeune au musée du quai Branly

Le samedi 4 avril, les portes du musée du quai Branly s’ouvrent aux familles, ainsi qu’aux jeunes de moins

de 26 ans et à leurs enseignants !

Cette journée marque le lancement de la gratuité d’accès aux musées, pour les jeunes de moins de 26 ans et

leurs professeurs, à l’initiative du Président de la République

Placée sous le signe de la gratuité, cette journée exceptionnelle est l’occasion de présenter quelques touches

de la palette d’activités proposées habituellement aux familles et aux 18-25 ans.

Visites-jeux, visites contées, ateliers ludiques, parcours de découvertes pour les plus petits : autant de

façons originales d’offrir à tous les visiteurs du musée un rapport vivant à la culture.

En lien avec l’exposition « Le Siècle du jazz » (du 17 mars au 28 juin 2009), le Before jazz, rendez-vous

convivial et métissé conçu spécifiquement pour les 18-25 ans, propose des performances, improvisations,

découverte du jazz et rencontres authentiques, avec de jeunes artistes.

Véritable cité culturelle, lieu de métissages temporels, thématiques ou géographiques, le musée du quai

Branly fait dialoguer les cultures, la création contemporaine et la tradition, pour des publics de tous âges

et de toutes les origines.

* AU PROGRAMME – JOURNÉE PORTES OUVERTES – SAMEDI 4 AVRIL

PORTES OUVERTES EN FAMILLE * de 11h30 à 17h

Activités gratuites sur présentation d’un billet d’accès au Plateau des collections

Dans la limite des places disponibles (durée : 20 min).

Pour les enfants seuls, 3-6 ans

* Atelier Du coquillage à la plume * 11h30, 12h, 12h30

Les enfants participent à un jeu tactile fait de bois exotiques et de dents de cochon, pour comprendre les

rapports de l’homme à son environnement naturel.

* Atelier Objet magique * 14h, 14h30, 15h, 15h30

Les enfants créent leur propre objet magique, en observant des Minkisi d’Afrique centrale.

Pour les enfants seuls, 6-12 ans

* Atelier Globe-trotters * 11h30, 12h, 12h30

Par un tour du monde, des cultures à découvrir, des objets à étudier, des pratiques artistiques à expérimenter.

En famille, à partir de 5 ans

* Atelier Dans tous les sons * 14h, 14h30, 15h, 15h30

Pour découvrir les instruments de musique, aborder leur origine et leur fonction…

* Visites contées * 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h

Un conteur guide les visiteurs dans leur découverte des oeuvres et des civilizations représentées au musée, par

des legendes et des histoires enchantées

* Visite-jeu Le secret du masque * 13h, 13h30, 17h

Pour s’initier aux secrets du masque à travers des exemples empruntés aux 4 continents.

* Visite-jeu Safari * 16h, 16h30

Pour observer, sur un mode ludique, le rapport entre l’homme et l’animal, qu’il soit domestique ou sauvage.

BEFORE JAZZ * de 18h à 21h * Jazz box

Tous les premiers samedis du mois, de 18 heures à 21 heures, le musée du quai Branly invite les 18-25 ans

à l’occasion d’un rendez-vous festif, ludique et participatif : les Before.

Du jazz au café ethno, en passant par la photographie contemporaine ou le hip hop, jeunes artistes et

penseurs partagent avec les jeunes générations leurs créations et réflexions, toujours en résonance avec

les collections du musée du quai Branly.

En lien avec l’exposition « Le Siècle du jazz » (du 17 mars au 28

juin 2009), le Before jazz explore la thématique et guide ses

visiteurs pas à pas dans l’univers du jazz, avec des

performances et ateliers.

Le Before jazz laisse la place à l’improvisation et aux

« happenings », en investissant tous les lieux du musée. Des

étudiants-médiateurs accompagnent également le jeune public

dans sa découverte du musée, commentent les oeuvres et

répondent aux questions.

Visite du public sur le plateau des collections

* La programmation BEFORE à venir

samedi 02/05/09, de 18h à 21h * BEFORE VIDEO * Patchwork vidéo

Que peuvent bien se raconter les oeuvres lorsque le musée se vide ? Guidés par un vidéaste, les visiteurs inventent leur

histoire et la mettent en images au coeur du musée. Un patchwork d’idées pour un résultat forcément surprenant.

samedi 06/06/09, de 18h à 21h * BEFORE ELECTRO * La musique Electro investit les lieux

L’été arrive. La température monte et le son avec. La playlist du musée est électro.

samedi 04/07/09, de 18h à 21h * BEFORE CUISINE D’ETE * Un tour du monde des saveurs

Une escale dans le jardin du musée à la découverte des secrets culinaires des cinq continents.

* LANCEMENT DE LA GRATUITE DES COLLECTIONS PERMANENTES,

POUR LES 18-25 ANS ET LES ENSEIGNANTS

À compter du 4 avril 2009, le musée du quai Branly propose

aux 18-25 ans et à leurs enseignants l’accès gratuit à ses

collections permanentes. Dans le vaste espace sans cloisons du

musée, les visiteurs découvrent la collection permanente

composée de près de 300 000 objets répartis selon leur origine:

Afrique, Asie, Océanie et Amériques.

Cette mesure s’inscrit dans un projet plus large de favoriser

l’accès du plus grand nombre à la culture, et d’encourager la

pratique muséale des jeunes de plus de 18 ans. A l’initiative du

Président de la République, le ministère de la Culture et de la

Communication a décidé d’un accès gratuit aux collections

permanentes dans une sélection de musées nationaux à Paris

et en province ; ainsi qu’à une centaine de monuments

nationaux.

Activités et musée en accès libre, tous les 1er samedis du mois, pour les 18-25 ans, de 18h à 21h.

Collections permanentes du musée en accès libre pour les 18 – 25 ans et leurs professeurs

Pour les activités gratuites dans la limite des places disponibles : inscription sur place à l’accueil des groupes,

une demi-heure avant le début de l’activité

