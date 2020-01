La grande fête du basket fauteuil européen

Le sport paralympique le plus pratiqué sur la planète a ses compétitions de prestige. La Champions Cup sur le continent européen est certainement celle que tout joueur rêve de remporter au moins une fois dans sa carrière. Les 8 et 9 mars l’Europe sera en ébullition avec pas moins de 10 sites accueillant les phases préliminaires visant à répartir les 50 formations en course pour obtenir un ticket pour l’une des quatre finales.

Complexe au premier abord, le système mis en place par la Fédération Européenne de bas-ket fauteuil (IWBF) répond à un double impératif : permettre au plus grand nombre de club européen de prendre part à la grande fête annuelle de ce sport tout en restant orienté sur le haut niveau.Pas moins de 50 clubs participeront aux phases préliminaires baptisées Euro-ligues. Trois niveaux ont été établis, les clubs étant répartis selon leur classement européen. La France sera la nation la mieux représentée avec un total de 9 clubs engagés. Le CS Meaux est le plus capé de l’Hexagone dans cette compétition avec pas moins de 5 trophées à son actif. Les champions de France en titre pren-dront part à l’Euroligue 1, la seule phase préliminaire permettant d’accéder à la Champions Cup. Pour participer à cette phase finale regroupant les huit meilleurs clubs d’Europe, il faudra terminer à l’une des deux premières places de l’Euroligue 1. Hyères et Toulouse tenteront également d’intégrer ce top 8, à défaut ils pourront prétendre à une place sur l’une des trois autres Coupe d’Europe créées par l’IWBF. Derrière la Champions Cup on trouve en effet la Wergauwen Cup, la Brink-mann Cup et la plus jeune la Challenge Cup. Trois compétitions accessibles à partir des phases d’Euroligue 2 où pas moins de cinq clubs français seront enga-gés : Cap Saaa Paris, Le Cannet, Lannion, Meylan et Bordeaux. Pour Villefranche seul représentant du basket fauteuil tricolore en Euroligue 3, la Challenge Cup sera l’unique phase finale accessible.Dans cette compétition il y a, bien sûr, les clubs français, mais il y a aussi les joueurs français jouant à l’étranger. Sofyane Mehiaoui est certainement le joueur le plus en vue à l’heure actuel. Déjà finaliste de la Champions Cup avec le club italien de Santa Lucia, il a pris le chemin de la Turquie pour rejoindre l’un des plus grands clubs du Monde : Galatassaray. Premier Français sacré champion du Monde des clubs en octobre 2012, il tentera d’enrichir son palmarès en inscrivant son nom sur le plus convoité des trophées européens.

Arnaud Daviré

Calendrier

• 8 et 9 mars : Phases préliminaires (Euroligues 1, 2 et 3)

• 26 et 27 avril : Finale de la Challenge Cup (Badajoz / Espagne)

• 26 et 27 avril : Finale de la Willi Brink-mann Cup (Las Palmas / Espagne)

• 26 et 27 avril : Finale de la André Ver-gauwen Cup (Giulianova / Italie)

• 2 et 3 mai : Finale de la Champions Cup (Valladolid / Espagne)





Le Cs Meaux le club français le plus titré

Les Meldois ont remporté pas moins de cinq Coupe d’Europe, dont trois Champions Cup (1999 – 2000 – 2001). Vainqueur de la Vergauwen Cup en 2010 et de la Willi Brinkmann Cup en 2011, le club francilien a remporté autant de trophées que le club allemand de Lahn Dill et le club Néerlandais de Verkerk. Seul les Italiens de Santa Lucia ont fait mieux avec six trophées européens à leur actif.

Meaux et Berck-sur-Mer triple champion d’Europe

Le CS Meaux et Berck-sur-Mer sont les deux seuls clubs français à avoir remporté la prestigieuse Champions Cup. L’un comme l’autre l’a remporté à trois reprises. Le dernier succès de Berck-sur-Mer remonte à 1989, celui de Meaux à 2001.





Toulouse et Meylan reçoivent !

Le Toulouse Invalide Club et Meylan Handibasket or-ganisent une des phases qualificatives de Coupe d’Europe (Euroligue). L’occasion d’assister à un spectacle de haut niveau ! Rendez-vous les 8 et 9 mars :

• Au Petit Palais des Sports « Compans Caffarelle », rue du Canon d’arcole, 31000 Toulouse.

• Au Gymnase des Buclos, 38240 Meylan

Article réalisé en partenariat avec www.sportethandicaps.com

photo : © PEPPI18 – FOTOLIA.com