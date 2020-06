La gare de Rosny-Bois-Perrier reconstruite et accessible d’ici à 2011

Datant de 1971, la gare Transilien de Rosny-Bois-Perrier (93) va, pour ses 40 ans, changer de visage. Afin de la rendre plus accueillante et plus accessible aux personnes à mobilité réduite, Transilien SNCF, le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif) et la Région ont en effet été décidé non pas simplement de moderniser cette gare du RER E, mais de la démolir puis de la reconstruire entièrement. Les travaux, qui dureront 12 mois, doivent commencer d’une semaine à l’autre.

La nouvelle gare sera en fait dotée d’un parvis et construite en rez-de-chaussée de manière à s’intégrer parfaitement avec l’architecture environnante. Elle aura la forme d’un hall entièrement vitré et de deux élégants bâtiments reliés par un auvent. L’ensemble aura d’autant plus de cachet que de nouvelles plantations habilleront les talus situés entre la gare et les quais.

Le parvis donnera accès, à gauche, à un point café et, à droite, au hall voyageurs. Particulièrement lumineux, celui-ci sera doté de portes à ouverture automatique. Et il abritera tout à la fois un guichet Transilien SNCF adapté aux personnes en fauteuil roulant, un automate de billets Paris et Île-de-France et un espace d’attente confortable.

L’un des deux bâtiments sera consacré aux services Transilien. Quant au second, il regroupera les locaux d’exploitation de la gare routière et des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous deux seront reliés par un auvent qui permettra aux voyageurs d’être à l’abri aussi bien pour rejoindre le souterrain que pour atteindre les différents services.

Bien sûr, les services de la gare fonctionneront pendant toute la durée des travaux : la billetterie et le point café seront, à cet effet, hébergés à gauche du parvis, dans un bâtiment provisoire.