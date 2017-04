La gare de Beziers accessible en 2012

Si l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est prévue par la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, le bâtiment de la gare est ancien, comme nombre de bâtiments à travers la France que la SNCF doit rénover. Actuellement, passé le hall d’entrée, le voyageur handicapé n’a accès qu’au quai A, en direction de Montpellier. S’il veut aller vers Narbonne ou Bédarieux, il trouve des escaliers, mais sans rampe ni ascenseur. Un programme général de « Mobigare » est en cours.

Là aussi, la SNCF s’occupe des bâtiments, des voyageurs et Réseau ferré de France des quais, des équipements et des infrastructures. Et logiquement pour ces entreprises, mais pas pour les handicapés, chacun a son propre programme. La SNCF prévoit l’accessibilité en 2012. Aujourd’hui, les personnes à mobilité réduite sont prises en charge par des agents d’escale de l’accueil en gare. Ils les aident à se déplacer manuellement à travers la gare et jusqu’aux quais. Et ils y apportent une attention particulière. (Source Midi libre)