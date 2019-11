Le 2 octobre le Museum National d’Histoire Naturelle inaugure la Galerie des Enfants. Ce nouvel espace dédié aux enfants de 6 à 12, sera consacré à la biodiversité et à l’environnement. Conçue pour les familles et accessible à tous, y compris aux porteurs de handicaps, la Galerie des Enfants est un espace inventif où coexistent spécimens originaux, manipulations ludiques et informations scientifiques.