La France, pièce maîtresse du tennis handisport

Créé dans les années 80, le Tennis pratiqué en fauteuil roulant, est devenu en quelques années l’une des disciplines les plus populaires à travers le monde avec 57 pays qui pratiquent l’activité. Après vingt-cinq ans d’existence, le BNP Paribas Open de France se voit attribuer le grade de Super Serie par l’ITF (International Tennis Federation).

Premier tournoi de Tennis Handisport organisé en Europe, le BNP Paribas Open de France rassemble, depuis 25 ans, les meilleurs joueurs et joueuses du NEC Wheelchair Tennis Tour. Classé ITF série 1 depuis ses débuts, le plus grand tournoi français se hisse aujourd’hui au rang des plus grands tournois mondiaux et rejoint le Japan Open, le British Open, l’US Open de St Louis ainsi que le Super Serie d’Australie en haut de l’affiche. Le nec plus ultra du tennis handisport mondial se compose donc désormais de quatre grands chelems et de, désormais, cinq Super Series.

Ce qui différencie un simple ITF 1 d’un Super Series :

– la certitude d’un plateau sans égal grâce aux points distribués par la Fédération internationale.

– les prix en argent passeront de 20 000 à 35 000 $

– un nombre de joueurs plus importants

Le BNP Paribas Open de France se déroulera cette année du 22 au 27 juin prochain dans le parc de Sceaux à Antony (92). L’entrée reste libre et gratuite.