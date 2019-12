La France manque de pédiatres

L’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) – qui regroupe 1 600 pédiatres – lance un appel et une pétition pour « sauver la pédiatrie » en France. L’AFPA indique que malgré le plus fort taux de natalité en Europe, la France ne compte qu’un pédiatre pour 5 300 enfants, trois fois moins que la moyenne européenne. Et la situation ne va pas s’arranger : il n’y a que 200 places par an pour les étudiants de la filière alors que de nombreux praticiens arrivent à la retraite. Dès aujourd’hui, il n’y a que 6 pédiatres (hospitaliers et libéraux) pour 10 000 enfants de moins de 15 ans.

A l’occasion de la discussion sur la loi Hôpital, le Conseil national de la pédiatrie (CNDP) avait déjà signalé que si les exigences du plan périnatalité avait un peu amélioré la situation à l’hôpital, il n’en allait pas de même en pédiatrie ambulatoire.

Au bilan indiquait le CNDP, « les missions relevant de la compétence des pédiatres ne sont plus correctement assurées dans de nombreux domaines, en particulier dans les zones géographiques à faible densité médicale ». (source Viva)

La pétition est disponible en ligne :

www.afpa.org