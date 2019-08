La France compte 61 000 insuffisants rénaux

Au 31 décembre 2007, la France comptait près de 61 000 personnes traitées pour une insuffisance rénale chronique , dont 33 500 patients dialysés et 27 300 greffés. Ces chiffres ont été communiqués par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) dont un porte-parole a déclaré: « Ce nombre risque d’augmenter avec le vieillissement de la population et, précisément, avec l’arrivée des générations issues du baby-boom dans la classe d’âge des 60-69 ans. »

Parmi les patients dialysés, 92% étaient en hémodialyse et 8% étaient traités en dialyse péritonéale en 2007. Selon les chiffres de la Cnam, 57% des patients dialysés sont des hommes et ont 65 ans en moyenne. L’âge moyen est plus élevé chez les malades en dialyse péritonéale (68 ans) que chez les patients en hémodialyse (65 ans).

De nombreuses personnes dialysées présentent au moins une seconde maladie. Ainsi, 23% des patients en dialyse souffrent de diabète, 16% souffrent d’une affection cardiovasculaire, 7% d’asthme ou de BPCO et près d’1% des maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.

Peu de patients français souffrant d’insuffisance rénale sont traités en dialyse péritonéale (près de 4%) comparé à certains pays européens. Ainsi, 14,3% des Danois présentant une insuffisance rénale chronique sont traités en dialyse péritonéale, contre 11% des Suédois, et 10,6% des Britanniques. Enfin et toujours selon la Cnam, « le développement de la dialyse péritonéale a pour objectif majeur d’améliorer la qualité et le confort de la prise en charge des patients. Elle permet aussi de réduire les dépenses de prise en charge de l’insuffisance rénale ».