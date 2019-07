La France aux Jeux Paralympiques d’hiver

Depuis la création des Jeux Paralympiques d’hiver la France n’a jamais autant brillé. Quatrième au classement des nations, les tricolores sont rentrés de Turin avec sept titres, soit plus du triple que quatre ans auparavant. C’est à Lillehammer que la moisson a été la plus fertile. Quatorze titres pour un total de trente-et-une médailles. Un bilan qu’il sera difficile de reproduire avec la nouvelle réglementation qui a conduit à instaurer trois catégories de handicaps sur les épreuves de ski de fond, de ski alpin et de biathlon. L’objectif fixé par la Fédération Française Handisport apparaît cependant très prudent au regard de l’historique de ce classement. La France n’a figuré qu’une seule fois au-delà du Top 10 depuis la création des Jeux d’hiver.