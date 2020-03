Dans les prochaines semaines, les équipes de Mv ont parcourir la France pour les auditions de la nouvelle saison de “La France A Un Incroyable Talent”, émission de divertissement diffusée sur M6 : www.m6.fr/emission-la_france_a_un_incroyable_talent/ Ces auditions sont ouvertes a tous quel que soit votre talent, votre don ou votre prestation, quel que soit votre métier, seul ou en groupe, sans limite d’âge. Pour s’inscrire, c’est très simple, il suffit de se rendre sur notre site internet (www.incroyabletalent.fr) ou de me contacter directement par téléphone. Le vainqueur de la saison précédente, les Echos-liés, étaient originaires de la région lyonnaise et, les 30 juin et 1er juillet prochains, des auditions sont organisées dans la région Rhône-Alpes. Une inscription préalable par internet ou par téléphone est indispensable pour participer à ces auditions.