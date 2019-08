La Fourmi qui vous rend service

Handirect : Qu’est ce que La Fourmi Verte ?

Matthias de Chassey : C’est une plateforme issue du Plan Borloo qui est la référence en matière de services et de prestations. Fondée sur des critères de qualité, elle assure l’évaluation des prestataires qui désirent être référencés auprès d’elle mais aussi le suivi des offres et le contact avec les bénéficiaires. Ainsi, il est toujours possible de revenir sur le référencement d’une entreprise dont les prestations ne correspondraient plus aux critères qui sont les nôtres.

H. : Comment se passe un référencement ?

M.d.C. : On nous contacte sur le numéro unique pour se procurer le dossier ou via le site Internet où le dossier est téléchargeable. Ensuite, nous prenons toutes les garanties nécessaires, en particulier en nous renseignant auprès des MDPH sur la qualité des services proposés par l’entreprise avant de la référencer et de lui donner le droit de se prévaloir de l’appartenance à la plateforme La fourmi Verte..

H. : Vous êtes présents dans toutes les villes ?

M.d.C. : Notre enseigne est plutôt rurale, même si nous assurons maintenant une couverture nationale. Nous menons une réflexion pour continuer à développer le service. Nous sommes présents en Ile de France avec une parfaite couverture, mais nous sommes toujours guidés par le besoin de ne pas devoir refuser une demande d’usager faute de prestataire…

H. : Combien d’enseignes rassemblez-vous ?

M.d.C. : Au début, c’est-à-dire juste après l’annonce du plan Borloo, en juillet 2005, la « première vague » comptait six enseignes. Aujourd’hui, il y en a une vingtaine et nous assurons aussi bien les services à la famille, que les services à la maison ou aux personnes dépendantes, âgées ou handicapées.

H. : Parlez nous un peu du cadre législatif.

M.d.C . : Deux lois coordonnent l’ensemble de notre domaine d’activité. La Loi 2002-2 qui place le bénéficiaire au centre du dispositif social et médico-social et de la réflexion. Elle donne aux Conseils généraux qualité pour recenser les services et s’assurer de leur qualité et délivrer les agréments – simples ou qualité. Cette « Charte qualité » prend en compte les besoins des usagers qui doivent, par exemple, pouvoir disposer d’un livret d’accueil et d’un contrat clair lorsqu’ils s’adressent à un prestataire. La Loi de 2005 voulait répondre à la création d’emplois en direction des aînés ou des couples qui travaillent et qui ont des besoins en matière de services à la personne. Il y avait un réel potentiel d’emplois à créer, même si, au départ, la qualification n’était pas forcément au rendez-vous. C’est là que la loi de 2005 recoupait celle de 2002.

H. : Quelle est la différence entre les agréments simples et qualité que vous venez de mentionner ?

M.d.C. : L’agrément simple concerne tous les services « humains » à l’exception de ceux à destination des personnes fragiles. On entend par là les aînés, les personnes handicapées et les enfants de moins de trois ans. Ceux-ci nécessitent une qualité différente, voire des personnels qualifiés. La Fourmi Verte apporte une attention particulière à cet agrément en cas de service au public handicapé. Elle applique les normes AFNOR et Qualicert qui offrent de réelles garanties quant aux services rendus.

* Familles rurales, Groupama, MSA qui ont mis en commun leur savoir-faire et leur expérience.

La Fourmi Verte : 0811 88 66 44 (N° Azur) – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout en France ou www.fourmi-verte.fr