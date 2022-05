La Forteresse de Polignac, adaptée au handicap visuel, auditif, intellectuel

Ecouter article Ecouter article

Entre histoire et nature, la Forteresse de Polignac regorge de richesses à découvrir et bénéficie de nombreux aménagements dédiés aux personnes en situation de handicap visuel, auditif et intellectuel.

Imposant monument à la couleur orangée, la Forteresse de Polignac, située en Haute-Loire (43) propose à la fois une plongée dans l’histoire et une balade panoramique en pleine nature. Compte-tenu de sa configuration historique, le monument est malheureusement peu accessible aux personnes à mobilité réduite, mais il dispose de la marque Tourisme et Handicap pour les trois autres types de handicap : auditif, visuel et intellectuel.

Les adaptations de la Forteresse de Polignac au handicap visuel

La Forteresse de Polignac propose des audioguides pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Ces appareils sont à disposition gratuitement, sur simple demande.

Les parcours de visite : Le circuit est composé de 12 points d’écoute pour une durée totale de 1h30, dont chaque séquence audiodécrite dure entre 3 et 5 minutes. Il existe une variante plus courte pour les personnes ne souhaitant pas accéder au sommet du donjon. L’audioguide permet de découvrir les différents espaces de la forteresse grâce à des pistes d’audiodescription repérables sur le site par le pictogramme du handicap visuel et un numéro.

Handicap auditif

Sur réservation, pour les groupes constitués d’au moins 15 personnes, il est possible d’organiser des visites guidées de la Forteresse de Polignac en langue des signes en partenariat avec des interprètes. Durée de la visite : entre 1h et 1h30.

Visite libre avec dépliant : Muni d’un dépliant de visite numéroté, les visiteurs suivent ainsi le parcours fléché composé de 14 points d’intérêt de ce site de 3 hectares.

Handicap intellectuel

Sur réservation, pour les groupes constitués d’au moins 15 personnes, il est possible d’organiser des visites guidées simplifiées de la Forteresse de Polignac réalisées en partenariat avec le centre hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay. Une chasse au trésor adaptée est également proposée : les enfants découvrent la forteresse de manière ludique en recherchant des indices qui leur permettront de retrouver le coffre aux trésors en fin de visite. Les enfants découvrent alors les aspects de la vie quotidienne dans les châteaux-forts.

Plus d’infos sur : https://www.forteressedepolignac.fr/

En photo : La Forteresse de Polignac.

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com