“La Force Citoyenne” s’invite dans la campagne

Fidèle à ses principes, le CDH entend faire progresser les programmes des candidats sur des sujets pour lesquels il a une expertise et des propositions concrètes que les candidats peuvent s’approprier s’ils le souhaitent. Sur l’inclusion scolaire, ou professionnelle, la santé, l’accessibilité de tout à tous, la protection sociale, avec notamment la perte d’autonomie : le CDH va être vigilant quant à la bonne volonté des candidats pour améliorer les choses.

Dans le marasme politique actuel, les citoyens non avertis ne s’y retrouvent pas : les candidats ne font pas assez preuve de pédagogie et ne répondent pas, ou peu, à ce qui touche au quotidien les personnes et leurs familles.

Avec d’autres mouvements autonomes, des associations, des personnalités de la société civile, le CDH a ainsi initié « la Force Citoyenne ». Il s’agit d’une initiative populaire, n’ayant pas vocation à soutenir un candidat particulier, mais de les interroger tous avec des questions simples et de rendre publique ces réponses afin que les citoyens électeurs soient le mieux informés avant et pour aller voter.

Un site est en construction : http://laforcecitoyenne.info/

Il est ouvert à tous ceux qui voudront se joindre à cette nouvelle façon de faire de la politique : de manière égale, interpeller les candidats sur « du concret » et rendre public les engagements de tous eux qui auront répondu. Les Français ont besoin d’être écoutés et ont besoin de réponses claires au sujet de leur quotidien. Citoyens libres ou organisations peuvent rejoindre cette opération d’un nouveau genre.

Dés que tous les candidats seront connus, auront leurs parrainages, « la Force Citoyenne » leur adressera une première série de questions, rédigées collectivement et rendra publiques les réponses.

Il ne s’agit pas d’un nouveau mouvement ou parti, mais d’une coordination nationale ouverte à tous les « exclus » de cette campagne. Un premier pas, peut-être, pour persévérer dans cette démarche lors des élections législatives qui vont suivre !