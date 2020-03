« La Force citoyenne » questionne les candidats

A quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, un collectif d’association pour le handicap a envoyé une lettre aux candidats. Les réponses seront bientôt disponibles.





Récemment constituée, à l’initiative du Collectif des démocrates handicapés (CDH), « La Force citoyenne » a interpellé les candidats à l’élection présidentielle dans une lettre ouverte. Celle-ci a été adressée à chacun des prétendants.

Regroupant le CDH, le « collectif EgaliTED », « Humanisme-Ecologie-République », « Vivre avec la SEP » et « Asperger Amitié », « la Force citoyenne » a posé 7 questions à tous les candidats : toutes les réponses seront publiées en même temps le 19 avril, 3 jours avant le premier tour.

Dans les jours qui suivront la publication et la diffusion des réponses dans les divers réseaux auxquels le collectif participe, sera rendue publique une première liste de candidats aux élections législatives. Si lors de la campagne pour la Présidence de la République, il n’a pas été fait grand cas des préoccupations quotidiennes d’une grande partie de la population, ignorée dans les programmes, le CDH et la Force Citoyenne sauront aller à la rencontre des électeurs en juin 2012, à l’occasion des élections législatives, et offrir aux citoyens la possibilité d’avoir des représentants proches d’eux.

Voici la lettre envoyée au candidat :

Lettre de La Force Citoyenne envoyée à tous les candidats à l’election présidentielle 2012

Pour voir les réponses, rendez-vous sur http://laforcecitoyenne.info/