La Fondation Transdev lance son site Internet

Le site internet fait la part belle aux initiatives soutenues par la Fondation Transdev et met en valeur le don de soi des collaborateurs du Groupe qui s’impliquent bénévolement pour parrainer ces actions. Pour le Groupe Transdev, le transport public implique une forte dimension citoyenne. Fort de cette conviction, il s’est doté d’une Fondation pour affirmer l’engagement responsable qui nourrit sa mission quotidienne. Le site Internet que la Fondation lance aujourd’hui vient donner encore plus de résonance à cet engagement.

Née en 2002 d’un partenariat entre le Groupe, la Caisse des Dépôts et l’association TransCité, et placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Transdev inscrit son action dans le cadre du développement durable des territoires sur le long terme et permet ainsi au Groupe de mener à bien sa mission d’acteur social aux côtés des collectivités territoriales. Sa vocation est d’encourager et d’accompagner des actions qui renforcent l’insertion, la citoyenneté et la cohésion sociale et urbaine dans les villes où le Groupe est implanté. Elle apporte son soutien financier à tout projet émanant d’associations ou d’entreprises œuvrant dans l’économie sociale et visant à contribuer à l’insertion dans le tissu local.

Une mine d’informations

Le site Internet met en lumière les quatre thématiques d’action de la Fondation, à savoir la citoyenneté, la solidarité, le développement durable et la diversité, chacune de ces thématiques étant liée à l’emploi qui reste l’orientation prioritaire. Il constitue également une véritable mine d’informations sur la vocation de la Fondation, la vie associative, les porteurs de projets et le rôle joué par les collaborateurs du Groupe Transdev. Les visiteurs peuvent en effet y trouver des Témoignages et des Focus, le mode d’emploi pour présenter un projet ainsi que les fiches des initiatives soutenues. En cinq ans, la Fondation a accompagné une centaine de projets de proximité représentant un total d’un million d’euros. Ces initiatives sont pour l’instant portées essentiellement par des associations locales et nationales, mais la Fondation a vocation à étendre son périmètre d’action à l’Union européenne avec le soutien des collaborateurs des réseaux de transport qu’elle exploite. Deux projets ont d’ailleurs déjà été soutenus à Gênes en Italie.