La Fondation SNCF lance son appel à projets 2011 « Entre les lignes »

Dans le cadre de son programme de lutte contre l’illettrisme, la fondation SNCF vient de lancer pour la troisième année un appel à projets destiné à ceux qui agissent auprès de la petite enfance et de l’adolescence. Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 31 mars.

Les projets se divisent en deux catégories :

– la Petite enfance (de 2 à 6 ans) : les projets auront pour objectif de familiariser les enfants avec la langue écrite et l’acquisition du vocabulaire de façon ludique, en associant activement le milieu familial.

– l’Adolescence (de 10 à 15 ans) : les projets auront pour objectif de consolider les savoirs de base en stimulant les capacités de communication et d’expression personnelle.

« Donner le goût de lire, d’écrire et de compter dès la petite enfance et jusqu’à l’adolescence, c’est donner le moyen essentiel de savoir, de s’exprimer et de se construire avec assurance », explique la Fondation SNCF. Chaque année, l’appel à projets “Entre les lignes” soutiendra les initiatives d’associations dans toute la France. En 2 ans, la Fondation SNCF a soutenu 143 associations pour une dotation de 590 000 euros.

Dossier de candidature : www.fondation-sncf.org

À propos

Créée en 1995, la Fondation SNCF a pour mission d’aider les jeunes à se construire un avenir. Elle intervient sur trois axes : prévenir l’illettrisme, vivre ensemble et entreprendre pour la mobilité et agit au cœur des territoires en s’appuyant sur un réseau de 23 correspondants. La Fondation SNCF a soutenu plus de 350 projets en 2010.