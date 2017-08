La Fondation Réunica Prévoyance confirme son mécénat croisé et place l’art et la culture au service de la santé

Les experts du Comité exécutif de la Fondation Réunica Prévoyance ont réparti, au 1er semestre 2010, 77 000 € de subventions à diverses associations dont le champ d’intervention combine la culture et la santé. Cette action concrétise la politique de mécénat croisé de la Fondation RÉUNICA qui vise à donner une place particulière à la culture en milieu de soins et structures apparentées. Créée en 2002, la Fondation Réunica Prévoyance a pour vocation de soutenir les associations venant en aide aux personnes fragilisées par la maladie ou le handicap, grâce à l’art et la culture.

La Fondation Réunica Prévoyance perçoit l’art et la culture comme des compléments aux réponses médicamenteuses traditionnelles car ils favorisent la construction et l’épanouissement des individus ainsi que la création de liens sociaux. C’est dans cet esprit qu’elle a accordé 77 000 € de subventions à diverses associations agissant, notamment, dans les services psychiatriques d’hôpitaux tels que :

– L’hôpital de Santé de Ville-Evrard avec le collectif des « Arts Oseurs » et ses ateliers de créations théâtrales.

– L’EPSM Établissement Public de Santé Mentale Val de Lys de Béthune avec l’association Tournesol pour des ateliers d’écritures et d’expressions artistiques.

– L’hôpital EPS Établissement Public de Santé Erasme d’Antony pour l’exposition, au Musée du Quai Branly, d’œuvres réalisées par des patients.

La Fondation Réunica Prévoyance est administrée par des experts des domaines de la santé et de la culture

Ces experts constituent un Comité exécutif qui fixe les orientations prises par la Fondation Réunica. Ses missions, entre autres, consistent à décider des actions soutenues, de leur bonne mise en œuvre et des montants attribués aux bénéficiaires. Parmi ses membres, trois personnalités ont été choisies en raison de leurs compétences ou de leur implication dans les domaines d’action de la Fondation.

On distinguera ainsi :

– Claude Pinoteau, Réalisateur de cinéma

– Patrick Devawrin, Psychiatre

– Béatrice Copper-Royer, Pédopsychiatre

Le dernier Comité exécutif s’est également appuyé sur le retour d’expérience de Gilles Roland-Manuel, fondateur de l’association Futur Composé, venu témoigner de l’apport des projets culturels aux jeunes autistes.