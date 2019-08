La fondation RATP fête ses 15 ans

La Fondation RATP fête son quinzième anniversaire et entend pour l’occasion rendre un hommage appuyé, au sein du réseau RATP, à l’engagement de tous ceux dont elle a choisi, depuis sa naissance, de soutenir l’action. Dans ce contexte, la Fondation RATP organise, du 30 novembre au 2 décembre, à la gare d’Auber Ra, un village associatif de quelque 250 m² qui mettra à l’honneur une trentaine d’associations qu’elle soutient afin de sensibiliser les voyageurs à leur cause.

Un appel au bénévolat invitera les voyageurs à s’engager, eux aussi, au sein du monde associatif. La Fondation RATP organise en outre, du 30 novembre au 24 décembre, une exposition des peintres de l’Atelier du Non Faire, à la Galerie Valois située au sein de la station Palais Royal-Musée du Louvre. Créé par un infirmier psychiatrique, l’Atelier du Non Faire, dont la renommée dépasse aujourd’hui largement les frontières, a la particularité d’exposer des artistes ayant connu, au cours de leurs parcours, des souffrances psychiques. Enfin, le public pourra découvrir, du 30 novembre au 24 décembre, à la Maison de la RATP (189, rue de Bercy 75012 Paris), une fresque illustrant les quinze ans d’activité de la Fondation RATP.

Des pauses musicales y seront proposées, en partenariat avec les associations « Jeunes Talents », « Inspiration » et « Talents lyriques », toutes trois ayant pour but de faire découvrir à tous, y compris aux publics qui en sont le plus éloignés, les plaisirs de la musique classique et contemporaine.

Depuis 1995, la Fondation RATP a connu, grâce aux 650 associations qu’elle a déjà soutenues, de grandes joies, de formidables aventures humaines et d’inoubliables trajectoires. A l’occasion de son quinzième anniversaire, elle souhaitait vous les faire partager.

Pour plus d’égalité des chances

Transportant chaque jour près de 10 millions de voyageurs, la RATP est une entreprise imprégnée du lien social, tissé par son activité de transporteur dans tous les territoires qu’elle dessert. En 1995, elle a souhaité mieux structurer ce dialogue avec son environnement en créant une Fondation d’entreprise, aujourd’hui présidée par Pierre Mongin, Président-directeur général de la RATP, et animée par sa secrétaire générale, Florence Rodet.

Depuis sa naissance, la Fondation RATP a ainsi permis d’aller à la rencontre des acteurs associatifs de terrain, témoins fidèles de l’évolution des comportements, des attentes et des mutations de la société.

En quinze ans, la Fondation RATP a soutenu quelque 650 projets favorisant une ambition qui lui est chère, l’égalité des chances.

Cette ambition, la Fondation RATP la concrétise au quotidien à travers trois programmes : l’accès aux filières d’excellence via l’octroi de bourses (Trajets d’avenir), l’accès à la culture (Parcours d’émotion) et le soutien aux associations (Destination association).

Avec « Trajets d’avenir », la Fondation RATP a mis en place un programme d’obtention de bourses d’études qui permet à des jeunes talentueux, issus de milieux modeste, d’accéder à des études longues ou à des filières d’excellence. Une initiative originale puisqu’elle est doublée d’un système de mentorat, grâce à des cadres volontaires de la RATP.

Avec « Parcours d’émotion », la Fondation RATP propose de rendre la Culture accessible à ceux qui en sont d’ordinaire éloignés. En offrant l’accès à des ateliers pédagogiques, à des parcours d’éveil culturel, à des solutions de transport adaptées ou encore à des tarifs préférentiels, la Fondation RATP permet de réduire les freins sociaux qui empêchent les plus défavorisés d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel français, que ce soit à travers les musées, le théâtre ou encore la musique.

A travers « Destination association », la Fondation RATP s’engage enfin auprès d’un grand nombre d’associations afin de favoriser le lien, l’entraide et l’égalité des chances. Les associations soutenues, sont des petites associations de proximité, extrêmement diverses et engagées, mais qui ont en partage le rêve de donner à chacun, quel que soit son parcours, la possibilité d’exprimer ses talents et de faire son chemin.