La Fondation Pierre Deniker lance le programme « Bien dans ses études, bien dans sa vie ! »

Aider les jeunes d’aujourd’hui, c’est préparer les adultes de demain à faire face aux difficultés de la vie, tant professionnelles que personnelles. Ainsi, pouvoir proposer une réponse adaptée aux jeunes qui présentent une souffrance psychologique, quelle que soit l’expression de celle‐ci et sans préjuger nécessairement de son caractère initialement sévère ni, a fortiori, de son devenir est une préoccupation majeure des professionnels de santé mentale et de la Fondation Pierre Deniker, présidée par le Professeur Jean‐Pierre Olié, chef du service psychiatrie de l’hôpital Sainte‐Anne. Tel est l’objectif du programme « Bien dans ses études, bien dans sa vie ! ».

Si, globalement, la plupart des jeunes disent aller bien, nombreux sont ceux qui déclarent une souffrance psychologique, dont les expressions sont extrêmement variées. La plupart des difficultés d’ordre psychologique exprimées peuvent tout à fait relever de difficultés existentielles, fréquentes dans cette tranche d’âge. En revanche, certaines difficultés peuvent évoquer un diagnostic psychopathologique reconnu des professionnels de santé, notamment des signes d’allure dépressive. Or, d’après l’enquête Fondation Pierre Deniker/OpinionWay1 sur les jeunes et leur santé mentale peu disent avoir recours à un professionnel de santé (4 sur 10). « Je ne ressens pas le besoin de consulter. Mon problème n’est pas important » déclarent 59 % de ces jeunes. Ainsi, le recours à une aide ne va pas de soi, alors qu’elle pourrait s’avérer utile, quels que soient les facteurs individuels ou environnementaux impliqués dans leur souffrance.

En pratique, les jeunes consultent surtout s’ils y sont incités par une personne de leur entourage. Or, la peur de la stigmatisation et de l’étiquetage relative aux troubles psychiques est un frein à cette démarche. Pourtant, le but premier des professionnels n’est pas uniquement d’établir un diagnostic et d’y associer un pronostic qui le plus souvent est bien trop prématuré. Lorsqu’un besoin se fait sentir, ils cherchent plutôt à initier un accompagnement, dont les modalités et la durée dépendront des situations individuellement rencontrées et des difficultés psychologiques ressenties. C’est pourquoi les professionnels enseignants, soignants, praticiens en soins primaires ou spécialisés doivent dépasser leurs clivages pour une meilleure disponibilité face aux besoins des jeunes.

La Fondation Pierre Deniker a décidé d’apporter sa contribution grâce à plusieurs initiatives qui ont été regroupées au sein du programme baptisé « Bien dans ses études, bien dans sa vie ! ». Les ambitions sont de diffuser les connaissances scientifiques et les débats qu’elles suscitent ; de mieux faire connaître les dispositifs existants, trop souvent méconnus du grand public ; de soutenir les travaux de recherche, en particulier cliniques. Ainsi, plusieurs actions sont envisagées : la mise place progressive d’un annuaire internet référençant les structures d’accueil et de prise en charge parisiennes ; une permanence téléphonique d’information et d’orientation pour les personnels de lycée de l’Académie de Paris, en collaboration avec le Relais Etudiants Lycéens de la Fondation santé des étudiants de France, ou encore, un accompagnement personnalisé et mesuré des difficultés psychologiques présentées par les étudiants dans les centres du SIUMPPS (Médecine Préventive Universitaire de Paris), afin de faciliter l’orientation et le suivi auprès des structures adaptées, etc. La campagne d’information auprès du public et des professionnels prévue sur 3 ans à partir du printemps 2011 reposera notamment sur le nouveau site web de la Fondation et sur un rendez‐vous annuel dédié à la santé des étudiants.

Créée en 2007 à l’initiative des Professeurs Jean‐Pierre Olié et Henri Lôo, la Fondation Pierre Deniker oeuvre pour une bonne santé mentale, grâce aux programmes de recherche qu’elle finance et aux actions de prévention, de formation et d’information qu’elle met en place. La Fondation Pierre Deniker invite les partenaires publics et privés à soutenir financièrement ses projets.

