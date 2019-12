La Fondation Norauto poursuit son soutien à la Fédération Française Handisport

Rencontre aujourd’hui au centre Norauto de Lyon Caluire.

La Fondation Norauto procédera à la remise symbolique d’un chèque de 10 000€, le deuxième émis dans le cadre d’un partenariat de trois ans signé en 2010. Handisport Lyonnais, bénéficiaire du partenariat, en démonstration handibasket au centre Norauto de Caluire

Aller plus loin dans la mobilité des personnes handicapées grâce au sport

Depuis de nombreuses années, la Fondation Norauto est engagée aux côtés de la Fédération Française Handisport (FFH). C’est pourquoi en 2010, le Comité exécutif de la Fondation Norauto inscrivait son soutien dans la durée en signant un partenariat d’une durée de trois ans, destiné à financer l’équipement des sportifs (notamment pour l’achat de fauteuils handisports).

Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation Norauto et la FFH se rencontrent à 11h30 ce matin au centre Norauto de Lyon Caluire (96 Avenue du Général Leclerc, 69 300 Caluire).

A cette occasion, la Fondation Norauto procédera à la remise symbolique d’un chèque de 10 000€, qui permettra notamment à la FFH d’équiper le club Handisport Lyonnais de matériel adapté pour la pratique du basket.

Du matériel destiné aux clubs de la FFH

La subvention de la Fondation Norauto est dédiée à l’acquisition de fauteuils handisport mis à la disposition de clubs affiliés à la FFH. L’objectif de ce partenariat est de favoriser la pratique du handisport, véritable facteur d’intégration sociale pour les personnes handicapées.

En début d’année, la FFH réalise un audit auprès des Comités Régionaux et Départementaux des clubs sur leurs besoins en matériel et en équipements sportifs. La Fédération acquiert ces fauteuils et les distribue aux clubs identifiés comme étant les moins bien équipés.