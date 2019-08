La Fondation Norauto lance son appel à projets 2015

Depuis 2005, la Fondation Norauto organise chaque année un trophée visant à mettre en valeur les initiateurs de projets associatifs l’aide à la mobilité, la sécurité routière et l’environnement. Lors de la cérémonie de remise des prix 2014, deux initiatives en faveur de l’aide à la mobilité ont été récompensées :

– Prix de l’aide à la mobilité : Association Strasbourg Handisport Passion Aventure

pour son action d’aide à la mobilité de sportifs en situation de handicap. Elle a pour objectif de permettre le déplacement des sportifs en situation de handicap que l’association strasbourgeoise accompagne. L’ASHPA entend acquérir un minibus adapté, permettant le transport de ses membres et de leurs fauteuils roulant de ville et de compétition ; ainsi qu’un véhicule également aménagé pour en faciliter la conduite (boite automatique, frein et accélérateur au volant), afin qu’il puisse être conduit par un des membres de l’ASHPA, pour leur fournir la plus grande autonomie possible.

– Coup de cœur Norauto : Association MOB 60 Mobilité dans l’Oise et le Beauvaisis pour ses actions de formation au permis AM auprès de jeunes. L’association MOB60 entend aider à l’insertion sociale et professionnelle des usagers connaissant des difficultés. Elle mène ainsi des actions de formation au permis AM et de sensibilisation aux dangers de la route et des conduites à risques auprès d’adolescents ou de jeunes adultes, déscolarisés, ayant un projet d’insertion professionnelle ou de formation. Ce projet s’est fait en partenariat étroit avec le centre Norauto de Beauvais, qui a partagé aux jeunes son savoir-faire sur l’entretien des deux-roues. La Fondation Norauto a contribué au financement de l’acquisition du matériel nécessaire à l’apprentissage de la conduite en scooter.

L’appel à projets 2015 est déjà lancé et propose 3 dates de clôture : le 13 mars 2015, le 25 septembre 2015 et le 11 décembre 2015. Les associations sont invitées à venir déposer leurs projets directement via l’interface en ligne de Dépôt de Projet depuis le site internet de la Fondation Norauto : fondation.norauto.fr.

Plus d’infos : www.fondation.norauto.fr