Foot fauteuil : La Fondation du Football s’engage

Foot fauteuil : Les actions citoyenne de la fondation du Football

La Fondation du Football, qui développe de nombreuses actions citoyennes (dont la foot fauteuil) dans toute la France pour promouvoir le respect sur tous les terrains, poursuit son action en faveur de l’égalité des chances cette saison avec de nouveaux projets d’intégration de personnes présentant un handicap mental ou physique.

Le football demeure un formidable terrain d’apprentissage de la vie en collectivité et un lieu de mixité sociale, culturelle et religieuse inégalée. La Fondation du Football s’attache donc particulièrement à replacer les valeurs de son sport au cœur de ses actions, notamment grâce à ce programme Egalité des chances dont les outils permettent de :

• lutter contre l’exclusion (accès de la pratique à tous) • promouvoir l’accessibilité du football pour toutes les personnes en situation de handicap

• favoriser la mixité et l’acceptation de la différence

Dans le cadre des trophées Philippe Seguin 2012-2013, la Fondation du Football constate une augmentation du nombre de projets de clubs amateurs proposant des actions d’intégration et d’accompagnement de personnes handicapées, ce qui révèle un intérêt particulier et une réelle volonté des clubs amateurs de se mobiliser en faveur de l’insertion du handicap.

Quelques exemples d’opérations de clubs récompensés dans le cadre des Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football, engagés dans l’insertion des personnes présentant un handicap :

• L’Académie de Football de Chalon-sur-Saône (71) a notamment développé un projet autour de l’accueil de sportifs valides et de sportifs en situation de handicap – handicap physiques ou mentaux (foot-fauteuil, Cécifoot, foot adapté,…). Entrainements communs et journées d’échange favorisent le rapprochement et le partage entre tous les footballeurs quelque soit leur situation. Prochaine opération : Vacances d’hiver 2013 Temps de rencontres et d’échanges entre les sportifs valides et les sportifs en situation de handicap du club.

• L’ES Plain (50) -anciennement ES Picauville- organise chaque dimanche des compétitions départementales avec ses joueurs valides et ses joueurs présentant un handicap mental. Prochaine opération : 8, 9 et 10 mai 2013 Championnats de France de football Sport Adapté à Saint-Lô avec une équipe du club.

Plus d’infos sur : www.fondationdufootball.com