La Fondation Arsep rassemble des experts européens pour faire le point sur la recherche sur la Sclérose En Plaques

La Fondation Arsep organise pour les 20ème Journées François Lhermitte, son congrès européen annuel sur la sclérose en plaques les 12 et 13 mai à l’Institut des Cordeliers de Paris. Les plus grands noms de la neuroscience de France, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, d’Espagne et de Suisse s’y sont donnés rendez-vous pour faire le point sur les avancées de la recherche sur la maladie. Ce congrès se déroulera pour la première fois sous la présidence du Docteur Thibault Moreau.

Un nouveau Président pour le Comité Médico-Scientifique

Le Dr. Thibault Moreau, Chef de service de neurologie du CHU de Dijon, a été nommé Président du comité Médico-Scientifique de la Fondation Arsep le 4 février dernier. Il succède ainsi au Pr. Catherine Lubetzki, Chef de service de neurologie de l’Hôpital de la Salpêtrière à Paris qui a été Présidente du comité pendant 10 ans.

Neurologue, le Pr. Thibault Moreau est le Créateur du Club Francophone de la sclérose en plaques qui regroupe les médecins francophones intéressés par cette pathologie, il a également fondé la Clinique Bourguignonne de la sclérose en plaques (CliboSep). Cette clinique propose des soins multidisciplinaires où les patients peuvent bénéficier le même jour de consultations médicales et sociales. Membre de la Fondation Arsep depuis l’an 2000. Il sera secondé dans cette fonction par le Dr. Pierre Olivier Couraud Directeur de l’institut Cochin – Paris.

Un congrès européen pour la sclérose en plaques

Le 12 et 13 mai 2011, la Fondation Arsep réunira à l’institut des Cordeliers de nombreux neurologues et chercheurs européens renommés pour faire le point sur les avancées de la recherche sur la sclérose en plaques autour de différents thèmes :

– La réparation de la myéline notamment par les cellules souches

– la physiopathologie

– les avancées et nouvelles perspectives thérapeutiques

La Fondation Arsep reverse chaque année environ 1 million d’euros à la recherche. Le congrès sera également l’occasion de présenter les travaux majeurs qui ont été soutenus par la Fondation au cours de ces deux dernières années.

La sclérose en plaques reconnue comme un enjeu de santé publique

Le Projet OFSEP (Observatoire Français de la Sclérose en Plaques), soutenu notamment par la Fondation Arsep, a été sélectionné dans le cadre du grand emprunt, par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour recevoir 10,3 millions d’euros sur 10 ans. Il récoltera de nombreuses données sur la maladie qui seront à la disposition des médecins, des chercheurs, des autorités de santé et des industriels, de façon à favoriser au mieux la recherche sur la SEP.