La Fondation AG2R lance la campagne 2009 d’appel à candidatures

Les Prix de la Fondation AG2R récompensent et tendent à promouvoir les initiatives au profit de l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, valides ou non, et ce, dans tous les domaines (santé, lutte contre l’isolement, maladie d’Alzheimer …)

La Fondation AG2R a lancé sa campagne 2009 d’appel à candidatures pour récompenser les actions innovantes contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Cette année, la Fondation AG2R met l’accent sur les actions d’accompagnement des aidants (formations, groupes de parole, soutien, etc.).

Cette campagne multirégionale a démarré en mars et se poursuit jusqu’au 15 mai prochain, date limite pour l’envoi des candidatures, auprès du point d’accueil AG2R le plus proche.

Les dossiers adressés seront examinés en mai et juin pour une instruction en juillet.

Le jury délibérera en octobre prochain pour une remise des prix en fin d’année 2009 ou début d’année 2010.

La Fondation récompense des actions participant au mieux-être des personnes âgées, y compris des personnes handicapées vieillissantes, et répondant à plusieurs critères précis :

Conditions obligatoires

– des actions réalisées depuis au moins un an, ne dépendant pas de l’attribution du prix de la Fondation pour exister, et dotées de leur propre budget.

– l’organisme candidat doit bénéficier d’un statut juridique à but non lucratif.

Critères de sélection précis

– les actions doivent concourir à apporter un mieux-être à la personne âgée. Cette année, le Jury a souhaité mettre l’accent sur les actions d’accompagnement des aidants. Bien entendu, tout autre thème répondant à l’objectif du Prix est apte à être présenté. L’expression et la participation active des personnes âgées seront aussi un gage d’initiative réussie. Les actions peuvent couvrir les domaines matériel, psychologique, physique et moral.

– les actions doivent intégrer la notion de lien social permettant d’assurer l’intergénération (enfants, adolescents, adultes ou seniors pouvant apporter, par leur présence, une amélioration de la qualité de vie des personnes âgées).

– l’implication des bénévoles doit se vérifier à la fois dans la conception, la réalisation et le suivi de ces actions.

Pour participer aux prix de la Fondation AG2R et obtenir des informations complémentaires, il suffit de contacter le point d’accueil régional le plus proche à Amiens, Bordeaux, Calais, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Monaco, Montpellier, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse, et dont l’adresse figure sur le site Internet www.ag2r.com, ou le siège de la Fondation au 01 46 73 12 13.