La Fonction publique poursuit ses efforts

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) a publié cet été son bilan annuel d’intervention. L’essentiel en quatre points.

1 Le taux d’emploi

Suite aux déclarations des employeurs publics réalisées en 2012, le taux d’emploi légal d’agents en situation de handicap dans les trois fonctions publiques est de 4,39 %, soit 196 540 bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Ce taux est en augmentation de 0,17 % par rapport à l’année précédente. Il se répartit de la manière suivante :

• Fonction publique de l’État : 3,33 %

• Fonction publique hospitalière : 5,10 %

• Fonction publique territoriale : 5,32 %

Au total, en 2011, les employeurs des trois fonctions publiques ont recruté ou maintenu dans l’emploi 34 675 personnes, soit une hausse de 15 % par rapport à 2010.

2 Les moyens d’action du FIPHFP

En 2012 :

• 90 conventions, pour un montant total engagé de 55,6M d’euros, ont été validées avec des employeurs publics et des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Sur le 1er semestre 2013, 24 nouvelles conventions, pour un montant total engagé de 16,7M d’euros, ont été validées.

• 2374 employeurs ont fait appel aux aides fi-nancières du FipHFp via la plateforme en ligne, pour un montant total de 13,5M d’euros, en augmentation de 14 % par rapport à 2011 (1596 employeurs Sur le 1 er semestre 2013).

• 220 employeurs ont bénéficié du programme d’aide à l’accessibilité des locaux professionnels, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, pour un montant de 25,4M d’euros. Pour le 1er semestre 2013, 7,4M d’euros ont été financés en matière d’accessibilité.

• 1694 contrats d’apprentissage ont été financ és dans le cadre d’aides de la plate-forme du FIPHFP ou de conventions avec des employeurs publics, pour un montant total de 4,9M d’euros.

3 recours au secteur protégé

Le montant des dépenses des employeurs publics assujettis au FIPHFP auprès des entreprises du secteur protégé (Ésat et entreprises adaptées) est passé de 128,8 M d’euros au 1er janvier 2009 à 130,9 M d’euros au 1er janvier 2011. L’augmentation est de 59 % entre 2006 et 2012.

4 contributions recouvrées

En 2012, troisième année de recouvrement des contributions sans réduction d’assiette, le montant des contributions collectées atteint 158,12 M d’euros.

Un nouveau président pour le comité national

Depuis avril, André Montané a pris la tête du Comité national du Fonds pour l’Insertion des personnes han-dicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) pour un mandat de 3 ans. Il succède ainsi à Didier Fontana, président du Comité national du FIPHFP depuis novembre 2007. André Montané est membre du collège des employeurs de la fonction publique territoriale au sein de l’instance de gouvernance du FIPHFP. Il est vice-président du Conseil général de l’Ariège. « Nos prédécesseurs ont posé les fondements du FIPHFP, ils l’ont organisé, structuré, rendu opérationnel, a-t-il déclaré. Ils ont obtenu en 6 ans des résultats qu’il convient de saluer et qui sont remarquables. Nous devons amplifier notre action auprès de l’ensemble des employeurs publics et devenir une référence en matière d’accompagnement et de solutions innovantes. Ces deux orientations permettront au FIPHFP de rendre les fonctions publiques exemplaires, tant en matière de recrutement, de maintien dans l’emploi que de formation en direction des personnes en situation de handicap ». À noter, par ailleurs, qu’Agnès Duguet a quant à elle été élue vice-présidente de ce Comité national. Représentante de la Fédération syndicale unitaire (Fsu), elle est membre du Comité local FIPHFP d’Île-de-France. Le Comité national est l’organe délibérant (conseil d’administration) du FIPHFP. Il arrête les orientations générales de l’action du Fonds, ses lignes directrices et vote son budget.

Crédit photo : Fotolia.