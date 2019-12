Après la « Flamme de l’Espoir 2007 » commémorant le centenaire du Scoutisme Mondial et le premier camp Scout Musulman Européen de 2008, une délégation des Scouts Musulmans de France va sillonner le Maghreb ( Libye, Tunisie Algérie Maroc), associée au flambeau olympique offert par la Grèce à la France et prêté gracieusement par le Comité Olympique Sportif Français.

Les SMF transmettront le message de la Flamme de l’Espoir à tous les enfants et jeunes de cet espace culturel commun. L’histoire témoigne que l’Orient et Occident ont su, un jour, se rencontrer, développer des échanges complémentaires et harmonieux, et fonder un patrimoine commun. La Flamme de l’Espoir Méditerranéenne s’inscrit dans cette perspective historique. Elle va permettre un réel dialogue entre les jeunes mais aussi de développer, grâce aux pratiques scoutes, des échanges fructueux. Les SMF veulent être à l’écoute des besoins et des souhaits de chacun et souhaitent ainsi contribuer à la reconstruction d’un pont fraternel entre l’Orient et l’Occident.

Les SMF transmettront cette Flamme, porteuse de vie, symbole de l’espérance d’un monde meilleur, d’un avenir avec plus d’humanité ou chacun pourra trouver sa place.

Le 31 juillet 2009, après un Camp Scout International Méditerranéen, à Mostaganem, les Scouts de tous les pays participants, témoigneront par la lecture de la Charte que tout est possible, même le plus beau !

La cérémonie de lancement aura lieu à la Mosquée de Drancy le 7 juillet de 17 h à 18 h 30 en présence de plusieurs personnalités.