La FFSA sans nouvelle de la FFF…

Pour la participation de l’équipe de France Sport Adapté à la Coupe du Monde de football, qui se déroulera du 21 août au 12 septembre 2010, la FFSA avait envoyé il y a plusieurs mois un dossier à la Fédération Française de Football pour un soutien financier…qu’elle attend toujours ! Une ombre de plus dans l’actualité déjà bien sombre de l’équipe dirigeante de la FFF. Yves Foucault, président de la FFSA, l’a confirmé ce matin sur RMC. « Il nous faut 75 000 euros pour emmener dix-huit joueurs, précise Yves Foucault, le président de la FFSA. Il y a un mois et demi, dès qu’on a su que nous étions qualifiés, nous avons fait des demandes de subventions dans un premier temps au ministère des sports qui nous a suivis à hauteur de 35 000 euros. La Ligue de Football Professionnel nous a envoyé un courrier confirmant que nous aurions une aide de 10 000 euros. » a confirmé Yves Foucault sur les ondes de la radio RMC ce matin.

Le Président a affirmé que la FFSA s’était adressée à la FFF. « Nous l’avons sollicitée ainsi que tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, confirme Yves Foucault. Certains nous ont répondu que, vu leur statut, ils ne pouvaient pas nous aider. Quant à la FFF, à la date d’aujourd’hui, elle ne nous a toujours donné aucune nouvelle. Rien ! Mais c’est assez classique. Il y a quatre ans, il a quasiment fallu se prostituer pendant un an pour que nos joueurs, qui représentent la France, portent le même maillot que les Bleus. »

Par ailleurs, le président de la FFSA a bien évidemment été choqué de voir que les joueurs et le staff se partageraient 5M€ de primes des sponsors. « Je me dis qu’avec 10 000 euros, je n’ai pas demandé beaucoup. Ça aurait été un geste et on aurait été très fier de dire que la FFF nous avait aidés. Je ne suis pas écœuré mais blasé. Il y en a que pour des gens qui ont du fric et qui n’ont même plus la réalité de l’argent. »

Le soutien de Jean-Michel Larqué

Révélée la première fois sur RMC par Jean-Michel Larqué, l’affaire n’est pas à la gloire des instances fédérales, surtout au moment où le football français se débat dans une crise sportive et morale. « La Fédération Française de sport adapté a demandé 10 000€ à la Fédération Française de Football pour que des jeunes puissent représenter la France à la Coupe du monde des déficients intellectuels et psychiques qui se déroule fin août en Afrique du Sud». « Dans le même temps, les joueurs de l’équipe de France ont fait venir leurs compagnes en Afrique du Sud pour 240 000 d’euros, souligne Jean-Michel Larqué. C’est une honte ! ».

Aider nos sportifs à participer à la Coupe du Monde de football…

La participation de l’équipe de France sport adapté à la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud qui se déroulera du 21 août au 12 septembre 2010 est l’un des principaux objectifs objectif fixé par la FFSA depuis l’édition 2006 en Allemagne. La participation de notre équipe s’inscrit pleinement dans une logique sportive. La reconnaissance du football comme discipline de haut niveau en est la preuve (la FFSA s’est vue reconnaitre tout récemment 5 de ses activités « disciplines de haut niveau » dont le football).

Pour atteindre l’objectif de la FFSA et réaliser le rêve de nos jeunes footballeurs déficients intellectuels, la FFSA cherche le soutien de plusieurs partenaires sous forme de partenariats ou de dons. Le budget étant conséquent pour aller en Afrique du Sud, notre participation à la Coupe du Monde ne peut se faire sans l’aide financière de partenaires.

Pour faire un don, il vous suffit de cliquer ici ou d’aller sur le site www.ffsa.asso.fr. Si vous êtes intéressés pour un partenariat, pour plus d’informations sur la Coupe du Monde ou l’équipe de France sport adapté, contacter le 01 42 73 90 11 ou communication2@ffsa.asso.fr.

La délégation française est composée de 18 sportifs et des 5 membres de l’encadrement. Si elle participe à la compétition, La France doit rencontrer en phase de poule l’Arabie Saoudite, le Japon et l’Egypte et tentera de faire mieux que la 6ème place obtenue lors de la Coupe du Monde en 2006.

…et montrer votre soutien en signant la pétition

L’image que les Bleus ont renvoyée pendant la Coupe du monde en Afrique du sud n’est pas conforme à celle que la grande majorité des Français se fait du football ni de la France. Certains comportements ne sont pas dignes et ont choqué. Suite à l’intervention du président de la FFSA, Yves Foucault sur les ondes de RMC, Jean-Jacques Bourdin a lancé une grande pétition pour que les joueurs de l’équipe de France reversent l’intégralité des primes, sponsors, indemnités et rémunération du droit à l’image qu’ils percevront à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2010, au football amateur français. Lui continue à véhiculer les valeurs qui doivent rester celles du sport. Il y va de la responsabilité des joueurs, mais aussi des citoyens qu’ils sont, conscients des obligations morales que leur impose leur statut de “Bleus”.

Pour signer la pétition, Cliquez sur le lien : http://www.rmc.fr/front_office/static/petitions/bleus/home.html