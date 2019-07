La FFSA crée son blog !

Le blog de la Fédération Française du Sport Adapté est ouvert (blog.ffsa.asso.fr) ! Véritable outil interactif de communication entre nous tous, licenciés, associations, fédération, direction technique nationale, directeurs sportifs et plus généralement tous les sympathisants de notre mouvement, le blog vous permettra de réagir instantanément à l’actualité de la fédération et du sport adapté. Libre à vous dorénavant de commenter la ou les news sport adapté de votre choix.

Cette mise en ligne répond à des demandes et surtout à nos engagements en terme de communication : nous rapprocher, dans un même élan.

Pour pouvoir publier vos articles et être un acteur à part entière du blog, Jean-Sébastien vous communiquera prochainement votre identifiant et mot de passe. Pour plus d’informations, vous pouvez le joindre à jeansebastien.dupuis@ffsa.asso.fr ou 01.42.73.90.17