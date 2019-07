La FFSA au salon Handica 2009

La FFSA réédite sa participation au Salon du Handicap Réflexion, échange et information, tels sont les maîtres mots du Salon Handica 2009 auquel participera, pour sa 15e édition, la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA). Handica 2009 ouvrira ses portes les 10-11 et 12 Juin 2009 à Lyon Euroexpo. Expositions, animations et tables rondes.

Près de 250 exposants et plus de 20 000 visiteurs sont attendus. Le salon Handica a pour vocation de présenter des produits, services et innovations concernant tous les domaines du handicap. Handica 2009 est également un lieu incontournable de réflexions et d’échanges, notamment autour de colloques et de tables rondes. Handicapés, familles et professionnels de la sphère tant privée qu’associatives sont autant de publics concernés par ce salon de grand foisonnement. La FFSA au coeur du Salon La FFSA s’associe à la Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes pour mettre en place, lors de cette exposition, des animations adressées au grand public et aux personnes handicapées mentales et psychiques, afin d’offrir aux participants un moment convivial et festif et ainsi de permettre au public présent de découvrir les activités proposées par la FFSA.

Au programme :

•ESCALADE : mur du CPEAVV ouvert en continu sur les trois jours (sauf sur le temps de midi). Accueil prévu par petits groupes tout au long de la journée.

•JUDO : activité prévue le jeudi après-midi: entrainement et randoris de 13h30 à 14h30, puis découverte pour les “non-judokas” de 14h45 à 16h00. Des vestiaires seront mis à votre disposition.

•ESCRIME : Activité découverte qui se déroulera sur la journée de jeudi près du bassin.

•VOILE ET CANOË-KAYAK : ces activités seront ouvertes sur les 3 jours du salon sur le bassin. Nous partageons le bassin avec handisport.

•ACTIVITES MOTRICES : Espace de 48m² ouvert durant la durée de l’exposition de 10h à 11h et mercredi et vendredi de 15h à 16h Nous vous attendons nombreux aux emplacements suivants : FFSA au C161 et celui de la Ligue au D130. La FFSA brièvement La FFSA permet aux personnes en situation de handicap mental ou psychique d’accéder dans le respect de leur dignité et de leur sécurité aux activités physiques et sportives, que ce soit en compétition ou en loisir. Présente au sein de toutes les grandes régions françaises, la FFSA compte plus de 35 000 licenciés et offre la possibilité de pratiquer près de 50 disciplines.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la FFSA : www.ffsa.asso.fr

Contact FFSA : Antoine DARTIGUES – 01 42 73 90 11 – communication2@ffsa.asso.fr

Contact CRSA Rhône-Alpes : Marion ZACHARIE – 06 16 17 20 19 – marion.zacharie@ffsa.asso.fr