La Fête foraine des Tuileries offre une soirée au profit de la Fondation Motrice

Le vendredi 26 juin prochain, la Fête foraine des Tuileries accueillera un jour avant son ouverture au grand public, une avant-première exceptionnelle au profit de la Fondation Motrice, fondation de recherche sur la Paralysie Cérébrale. En plein coeur de Paris, cette soirée, placée sous le Haut Patronage d’Andrea Casiraghi, parrain de la Fondation Motrice et en présence de nombreuses personnalités, sera l’occasion de venir faire la fête en famille et entre amis, tout en soutenant la recherche sur la Paralysie Cérébrale. Petits et grands pourront ainsi s’amuser et profiter d’un accès illimité aux attractions et d’un tarif d’entrée unique (25 euros adulte / 15 euros enfant et étudiant). Réservations sur France Billet ou directement sur place le jour même.