La fête est accessible

Dimanche 6 septembre, la fête du Parc naturel régional des caps et marais d’Opale se déroule à Wimille, plaine d’Houlouve. Afin de faciliter l’accès à cet événement qui attire entre 20 000 et 30 000 personnes, et par souci écologique, la communauté d’agglomération du Boulonnais et le réseau TCRB mettront en service des navettes gratuites. Afin que personne ne soit oublié, un minibus aménagé pour les personnes à mobilité réduite assurera des rotations entre le parking rue de la zone d’activités de la Trésorerie (rue Waterzelle) et un accès à la Fête du Parc, rue d’Houlouve (ferme du Houlouve). Ce service débutera à 9 h 30 et se terminera à 19 h 30. Il faudra compter une vingtaine de minutes entre chaque départ de navette.