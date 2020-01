La Fête du Sourire : du 29 mai au 6 juin dans toute la France !

Du 29 mai au 6 juin 2010, l’Association des Paralysés de France (APF) organise la 8e édition de la Fête du Sourire ! Cette manifestation est une opération de collecte nationale qui a pour but de rompre l’isolement des personnes en situation de handicap en finançant les projets des 96 délégations départementales de l’association. L’opération repose sur la vente de produits « Sourire » par les bénévoles de l’APF. Durant une semaine, des stands de l’APF investiront les rues, les places et les salles des communes françaises pour proposer des objets solidaires mais aussi des animations ! Spectacles vivants, danse, chant, cirque, animations de rue seront au rendez-vous pour une fête placée sous le thème du sourire et de la solidarité envers les personnes en situation de handicap ! www.sourire.apf.asso.fr .