Un marché aux fleurs, le « marché du sourire » aura lieu place Monge à Paris le samedi 5 juin pour clore une semaine de festivités solidaires ! Le stand de la délégation sera entouré de stands de fleuristes et d’horticulteurs et proposera des ateliers d’art floral, un salon de thé et des animations pour les plus jeunes ! En savoir plus : www.sourire.apf.asso.fr .