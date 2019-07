La Fête des Mobilités : Carrefour des Citoyennetés, Espace de Convivialité ! Mercredi 29 avril au Bois de Vincennes

Lancement d’un projet qui vise à prévenir l’isolement des personnes âgées ou handicapées, la Fête des Mobilités en reliant les individus, facilite toutes les mixités intergénérationnelles.

Cette fête rassemble à Paris dans le Bois de Vincennes, jeunes et seniors, personnes à mobilité réduite et valides, résidents des communes voisines pour partager en plein air des activités et animations artistiques, créatives, sportives organisées par un collectif d’une vingtaine d’associations et de bénévoles.

Cette journée a pour objectif de développer les liens de mixités intergénérationnelles en donnant le coup d’envoi des actions de citoyenneté et de convivialité à pérenniser tout au long de l’année ainsi que de renforcer la fonction sociale d’un espace naturel en ville.

Mais aussi, sensibiliser le public et mobiliser les bénévoles.

Mercredi 29 avril 2009 de 10h à 18h

Carrefour de la Patte d’oie – Bois de Vincennes – Paris 12e



ARVEM, Conseil de quartier

Présentation d’activités loisirs, animation de la vie des quartiers, Ça se visite

Balade agrémentée dans le Bois de Vincennes avec les publics présents,

Présentation du programme de témoignages « femmes au travail »,

Centre social du 12e

Mobilisation bénévole, buvette, sandwiches,

Compagnie des toupies

Présentation du projet Chrysalide, atelier de pratique artistique,

Délidémo

« Prête-moi ta plume » jeu de lecture et d’écriture de textes, avec le public qui participe

et s’exprime, aidé par l’oiseleur (il écrit) et le bateleur (il fait parler),

ESCAPADE Liberté Mobilité

Balades à thèmes dans les espaces naturels du Bois de Vincennes, avec des véhicules

électriques adaptés,

Fédération des Malades et Handicapés

Information et documentation sur les services d’accompagnement administratif et juridique des personnes en situation de handicap,

France Bénévolat – Passerelles & compétences

Information sur les différentes possibilités d’implication bénévole,

Présentation des interventions bénévoles dans les associations,

1Heure avec Toi

Atelier chanson (éléments de technique scénique et vocale) suivi d’un spectacle réalisé

sur place, présenté par les stagiaires de l’atelier,

Les mains agiles

Atelier d’activités manuelles, fabrication d’objets en peluches, papier…

Le Plazz’arts

Atelier photo sur les activités de la journée, pour une expo à venir,

Sans tambour ni trompette

Un pour tous, tous pour un, joué par des personnes handicapées,

Toi & Moi

Initiation et balade en tandem, sportif et moins sportif ensemble,

Cinéma itinérant inter-quartiers

Vie publique film sur les relations société-handicaps, personnes handicapées.

Et d’autres encore, en préparation…

Pour toute information : Chrystelle Bouchaud – Louis-Albert Serrut, Tél : 01 42 88 84 06

Courriel : info@escapade.asso.fr, c.bouchaud@escapade.asso.fr – www.escapade.asso.f