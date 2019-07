La Fête des Lumières avec le Département du Rhône

Après Ampère et les glorieuses Lumières du Rhône, un concert en lumières des Petits Chanteurs de Saint-Marc avec des reprises du film «Les Choristes» en 2004, Regards de Lumière en 2005, Mozart en 2006 et Eclipses en 2007, des spectacles marquant avec puissance une fête chaque année de plus en plus grandiose, il opère cette année comme un retour aux sources en remettant le lumignon, cher au cœur des Lyonnais au centre de la fête.

En effet, pour mettre en vedette l’Hôtel du Département, fleuron de l’architecture lyonnaise, il a choisi une chorégraphie lumineuse mise en scène par les Orpailleurs de lumières. C’est la première fois que l’équipe de Jean-Luc Hervé, qui a remporté à trois reprises le premier prix du patrimoine de la ville de Marseille pour ses créations, signe une création à Lyon.

Du vendredi 5 au lundi 8 décembre, l’Hôtel du Département restera donc «Ouvert la nuit » et les visiteurs pourront alors revisiter la façade et les jardins et imaginer ce qui se passe à l’intérieur du bâtiment, derrière les fenêtres.

« Ouvert la nuit », un spectacle court -8 mn- se décline en cinq actes et propose une promenade onirique dans l’espace-temps au travers de la bâtisse et du jardin de l’Hôtel du Département. Les lumignons posés sur les rebords des fenêtres s’allument un à un puis un coup de vent se lève et les éteint peu à peu pour laisser voir les fenêtres qui dévoilent alors aux yeux du passant des fragments d’intimité. Mais voilà qu’au cours de la nuit, la vie tranquille et harmonieuse va s’échapper par les fenêtres et partir à la rencontre de l’étrange de la nuit. Le jardin avec ses sculptures, ses branchages, et les grilles se réveillent à leur tour, comme marquées par l’hostilité et la cacophonie de l’environnement. Heureusement l’harmonie revient et avec elle, les couleurs du bonheur : le jardin respire à nouveau, les fenêtres brillent, la façade se rhabille de douceur et la vie reprend son cours normal.

Pour réaliser la chorégraphie lumineuse « Ouvert le nuit », les Orpailleurs de Lumière utilisent plus de 150 sources de lumières et s’appuient sur une écriture musicale où se croisent des musiques symphonique, baroque, rock, ethnique, expérimentale, électroacoustique, les voix de Maria Callas et d’Edith Piaf et les sons et bruits familiers de notre environnement.

La fête coté pratique :

Représentations gratuites en continu à l’Hôtel Du Département, 29-31 cours de la Liberté- Lyon 3ème– Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 décembre, de 18 h 30 à 23 h 30.

Inauguration par Michel Mercier, Sénateur et Président du Conseil général, et Jacques Gérault, Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, les conseillers généraux, le conseil municipal du 3ème arrondissement et les habitants du quartier autour d’un vin chaud, le jeudi 6 décembre à 18 h 30, Cours de la liberté, au square Delestraint.

Tradition respectée le soir du 8 décembre : les fenêtres et le grand escalier de l’Hôtel du Département accueillent 750 lumignons qui viendront encore jouer avec les éclats du spectacle.

Trajets gratuits avec le cyclopolitain lundi 8 décembre de 18 h 30 à 22 h 30, au départ de la Place Antonin Poncet (2ème) jusqu’à l’Hôtel du Département (Square Delestraint).