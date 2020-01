La Fête de la Nature s’engage pour les personnes en situation de handicap

La Fête de la Nature est un événement national, qui permet chaque année à tous les Français de vivre un moment exceptionnel au cœur des sites naturels les plus remarquables… ou les plus quotidiens ! Pour la 5ème année consécutive, la Fête de la Nature, du 18 au 22 mai 2011, propose, à tous ceux qui le souhaitent de fêter la nature à travers plusieurs milliers de manifestations et sorties “nature” gratuites, en compagnie des professionnels ou des bénévoles, qui ont pour mission de protéger la nature, de la valoriser et de veiller au maintien de la biodiversité.

Depuis sa création, la Fête de la Nature s’engage, avec l’aide de ses partenaires, à proposer des manifestations accessibles au plus grand nombre. En 2010, près de la moitié des sorties nature étaient accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Pour l’édition 2011, de nombreuses sorties seront également proposées à ce public.

Le site de la Fête de la Nature www.fetedelanature.com répertorie l’ensemble des sorties et propose un dispositif de recherche par critère d’accessibilité.

Quelques exemples de sorties dédiées ou adaptées à ce public :

Un sentier labellisé Tourisme et Handicap

Meudon (Hauts-de-Seine)

Dimanche 22 mai, un garde de l’ONF proposera une sortie sur le sentier des Treize Ponts. Situé sur la Forêt Domaniale de Meudon, et labellisé Tourisme et Handicap (adapté handicaps moteur, visuel, auditif, mental), il est accessible à tous les publics. Sécurisé, doté d’un fil d’Ariane, d’une borne audio, d’agrès et de mobiliers, le parcours propose des activités ludiques, pédagogiques et sensorielles sur une distance d’un kilomètre. L’aménagement d’un parking à l’entrée et l’installation d’un platelage bois desservant un site remarquable de la forêt facilitent l’accessibilité pour les personnes en fauteuil. Ce projet a été développé en partenariat et concertation avec des usagers de la forêt, et des personnes ressources en matière de handicap.

A la rencontre de “l’arbre girafe”

Fouesnant (Finistère)

Le 18 mai 2011, les Rivages de France, le Conservatoire du Littoral et l’Office de tourisme de Fouesnant organisent une sortie accessible à tous dans le bois de Penfoulic ; l’occasion pour les participants, valides ou handicapés (moteurs, visuels, auditifs et mentaux), de partir à la rencontre de “l’arbre girafe”. Celui-ci ouvrira les portes de son bois et dévoilera les secrets qu’il renferme. Les participants feront des découvertes sensorielles, se lanceront dans une recherche des habitants du bois, et seront invités à compléter un inventaire de la biodiversité du site. A l’issue de la sortie, un goûter convivial récompensera chacun des participants.

Montpellier fête la biodiversité en Langue des Signes !

Montpellier (Hérault)

Les 20 et 21 mai 2011, la ville de Montpellier inscrira sa Fête de la Biodiversité dans la Fête de la Nature. L’occasion pour la ville de valoriser ses atouts : un pôle scientifique et une université de grande renommée, un réseau associatif et des structures municipales exemplaires dans la protection de la biodiversité.

Montpellier s’engage au quotidien pour les personnes en situation de handicap, notamment par l’embauche de personnel handicapé. L’ensemble des manifestations sera évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour permettre au plus grand nombre de participer aux animations, la ville de Montpellier fera également appel à des traducteurs en Langue des Signes qui présents le samedi, le vendredi étant réservé aux scolaires.

La Réunion invente le jeu de l’oie sensoriel !

Saint-Leu (Réunion)

Le conservatoire botanique National du Mascarin souhaite développer une série d’ateliers solidaires pour les enfants afin de réaliser un jeu de l’oie sensoriel pour un public de personnes aveugles ou mal voyantes. L’objectif est de permettre à des enfants voyants de s’approprier leur environnement naturel par leurs sens, de se rendre réceptifs à leurs perceptions sensorielles et à les exprimer, tout en prenant également conscience du contexte de vie de personnes aveugles ou mal voyantes.

Le but des ateliers est la réalisation d’un grand jeu de l’oie sensoriel qui puisse permettre à des personnes non ou mal voyantes de jouer ensuite avec eux et de partager ainsi leurs ressentis.

Le 18 mai 2011, la Fête de la Nature s’invitera donc au Conservatoire Botanique pour un après-midi dédié aux plantes patrimoniales indigènes et endémiques et aux espèces des jardins traditionnels de La Réunion.

Rompre l’isolement d’enfants autistes le temps d’une balade nature

Grigny (Essonne)

La nature en Ile-de-France ne s’arrête pas aux bois et aux forêts. À Grigny, dans l’Essonne, la Maison des Enfants et de la Nature accueille, chaque semaine, des classes d’élèves de primaires et des classes d’enfants autistes de 6 à 14 ans, placés dans des institutions spécialisées. Encadrés par un animateur, les enfants partent à la découverte des animaux et des activités de la ferme, apprennent le jardinage et sont éduqués à l’environnement.

Samedi 21 mai 2011, la Maison des Enfants et de la Nature ouvrira ses portes à tous les publics. Les participants pourront y découvrir les espaces naturels et les plans d’eau qui entourent le site ; les pontons de pêche sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

A propos de la Fête de la Nature

La Fête de la Nature a été lancée en 2007 par le Comité Français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) qui rassemble l’ensemble des 42 réseaux publics et associatifs de protection de la nature et par Terre Sauvage, le magazine de nature édité par Milan Presse.

La Charte Fête de la nature, signée le 26 mars 2007 par le Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, a permis d’encadrer l’organisation de la manifestation.

Cette Fête a été imaginée par des amoureux de la nature pour donner à tous le plaisir de découvrir ou redécouvrir ses richesses naturelles, pour renouer des liens forts avec la nature.

Le public est invité à découvrir des espèces emblématiques ou méconnues, à arpenter des territoires parfois familiers sous la conduite de guides naturalistes pour mieux comprendre le travail et la passion des gestionnaires d’espaces naturels et des acteurs de la protection de la nature. Mais la Fête de la Nature, c’est aussi permettre aux particuliers, amis, voisins, de partager leur passion avec le plus grand nombre et de présenter leur coin de nature.

Cette année encore, la Fête de la Nature s’ouvre à l’international. La Suisse, sur le modèle français c’est-à-dire à l’échelle nationale, proposera sa Fête de la Nature. Le Portugal et la Belgique fêteront également la nature, cette fois-ci à échelle locale par des manifestations portant l’appellation “Fête de la Nature”.

Plus de 50 partenaires, associations, entreprises ou institutions, reconnus et impliqués dans la préservation de la nature se sont engagés à soutenir l’édition 2011 de la Fête de la Nature.