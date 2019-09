La Ferme de Nat : « Les animaux sont un remède à notre monde compliqué »

Rencontre avec Micheline Gandon, co-fondatrice de la Ferme de Nat.

Pouvez-vous nous présenter la Ferme de Nat ?

Nous avons construit cette ferme pour Nat, qui était ma fille. Nat était polyhandicapée de naissance et hypertendue. À l’époque on faisait de nombreuses thérapies avec elle, non remboursées par la Sécurité sociale et qui avaient des effets à très court terme, et devaient donc être répétées très souvent. Un jour, nous avons loué un âne. Nous avons mis Nat sur son dos et avons constaté avec surprise qu’elle s’était détendue en quelques instants, alors qu’il lui fallait habituellement des heures de massages pour parvenir à un tel résultat. Nous avons réessayé un peu plus tard et l’effet a été le même : une détente quasi instantanée. J’ai donc fini par me dire qu’il faudrait un âne chez nous. Nat ne pouvait pas s’exprimer normalement, mais nous avons découvert un jour la communication facilitée qui nous a permis d’échanger davantage avec elle, notamment via une orthophoniste. Nous avons demandé à Nat si elle voulait avoir un âne… Elle nous a répondu : « Oui, mais ce serait mieux d’avoir beaucoup d’animaux et que mes frères et sœurs puissent en profiter aussi ». Nous avons alors recherché une ferme en ruines. Nous l’avons trouvée un petit plus tard et avons mené notre projet. Notre fille n’a pas vécu assez longtemps pour le voir mais nous avons continué pour lui rendre hommage et faire vivre son idée. La ferme compte à présent six ânes, cinq chèvres, trois brebis, ainsi que des lapins et des volailles.

Que proposez-vous au public aujourd’hui à travers la Ferme de Nat ?

– Nous accueillons des petits groupes d’enfants (souvent d’IME) qui viennent en moyenne une demi-journée tous les quinze jours. Soit ils vont voir tous les animaux, les prennent dans leurs bras, les caressent, participent à leur nourrissage ; soit ils prennent un temps spécifique avec les ânes : brossage, papouilles, temps de détente allongé sur le dos d’un âne, ou encore promenade. Le fait de mener un âne est important aussi car c’est prendre une responsabilité. Les enfants sont alors fiers, se redressent… c’est une façon de restaurer leur confiance en eux. Nous réalisons un travail évolutif avec ces jeunes qui viennent environ vingt fois dans l’année. Nous travaillons en partenariat avec des éducateurs, psychomotriciens et encadrants d’instituts médico-éducatifs afin d’évaluer les progrès de chacun et de voir ce qui fonctionne. Certains groupes ne viennent qu’une seule fois, dans une démarche de découverte, à plus court terme.

– Dans le même temps, nous proposons des chambres (12) pouvant accueillir des groupes d’adultes et/ou d’enfants pour des périodes allant de un à sept jours. Ces chambres ne sont pas exclusivement réservées à des personnes en situation de handicap, ce qui fait que personnes handicapées et valides se rencontrent facilement, y compris les enfants, qui, un peu comme les animaux, n’ont pas d’a priori sur la différence.

Au vu de cette expérience, quel est selon vous l’intérêt de la médiation animale ? Et quels bénéfices peut-elle apporter ?

La médiation animale peut restaurer la confiance en soi et dans les autres. Elle apprend aussi à avoir beaucoup de patience car il faut souvent du temps, de la douceur et du respect pour pouvoir créer un vrai contact avec un animal. Si toutes ces règles sont respectées, en général les personnes accueillies se sentent rapidement bien.

Ce qui me semble également important dans la médiation animale, c’est le fait que les animaux ne portent pas de jugement. Dans la vie de tous les jours, une personne ayant un handicap sent parfois des regards pesants sur elle ou a le sentiment de ne pas être bien accueillie… Les animaux ne renvoient jamais cette impression car ils prennent chaque personne telle qu’elle est. D’ailleurs, le contact entre ces deux publics, les animaux et les personnes en situation de handicap passent souvent très bien.

Vous avez obtenu en 2014 le Prix des Fermes de la Différence de la Fondation A et P Sommer, pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous avions décidé de participer à ce concours pour obtenir une aide au paiement de nos charges salariales. Gagner a été pour nous une véritable reconnaissance par rapport à la médiation animale. Cela nous a permis de nous faire connaître davantage et nous a donné de l’assurance pour continuer à proposer des choses. La Fondation Sommer a choisi de récompenser la Ferme de Nat pour le fait que les animaux y sont bien traités et bien soignés, que la ferme est propre, et que notre structure est celle qui a accueilli le plus de personnes handicapées en 2014.

Quels sont vos projets et objectifs pour les mois et années à venir ?

Actuellement, nous embauchons deux personnes en contrat aidé à 80%, et une saisonnière d’avril à septembre. L’un de nos objectifs est de pouvoir embaucher deux personnes à temps complet toute l’année afin de réaliser tout l’entretien nécessaire. Je pense que c’est réalisable. D’autant plus que j’ai 62 ans et que je pense à transmettre bientôt mon travail très physique à la ferme. Nous pensons également à revendre la ferme mais en transmettant l’activité car nous tenons vraiment à ce que ce projet se poursuive dans la durée et même sans nous.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Je pense qu’il faudrait beaucoup de lieux comme celui-ci. Cela répond à des besoins. Les animaux apportent du bien-être, du réconfort et de l’apaisement. Ils sont comme un remède à notre monde compliqué. Pour moi, la médiation animale est vraiment une solution. Si tous les gens pouvaient avoir accès à des petits moments de bonheur auprès des animaux, la vie de chacun semblerait peut-être un peu plus simple.

Plus d’infos : http://lafermedenat.jimdo.com