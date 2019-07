La FEHAP change de tête

Après 10 ans passés à la Présidence du Conseil scientifique de l’Institut de la FEHAP, Hélène Gisserot passe le témoin à Didier-Rolland Tabuteau. Le 6 octobre, l’Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants de la FEHAP a fêté ses 10 ans. Cet anniversaire a été l’occasion d’inviter les 350 cadres dirigeants formés par cet Institut à se réunir à Nantes. La création de l’Institut était un défi et la participation des premiers étudiants un challenge… cette journée anniversaire témoigne de l’atteinte de cet objectif ! En 2000, la FEHAP avait souhaité diversifier la formation supérieure en tenant compte de la diversité des établissements et du parcours de leurs dirigeants, tout en créant une culture commune du secteur privé non lucratif. Elle a donc décidé de créer cet Institut.

Son 10e anniversaire a été célébré en plusieurs temps :

– Une journée de formation dont le thème « La norme dans tous ses états ! Diriger un établissement sanitaire, social et médico-social dans un cadre normé » a permis de réunir les lauréats autour des professeurs associés et des membres du Conseil scientifique de l’Institut ;

– L’association des anciens élèves ANAIS s’est réunie à cette occasion en AG pour présenter les travaux réalisés à ce jour, et les axes de projets à venir ;

– La première remise des Prix et des Bourses du réseau de chercheurs de l’Institut a récompensé des travaux universitaires abordant les problématiques du secteur Privé non Lucratif :

Prix de recherche remis à deux mémoires portant sur :

1. Les territoires. Outils du système de santé (Bénédicte Darde)

2. La place du croyant à l’hôpital (Coraline Dufour)

Bourses accordées à deux laboratoires de recherche :

1. Institut d’économie et de management IEM-IAE, Université de Nantes

2. Laboratoire HADEPAS, université catholique de Lille (SAMSAH)

A l’issue de cette journée, Madame Hélène Gisserot, Procureur Général Honoraire de la Cour des comptes, Présidente du Conseil scientifique de l’Institut depuis sa création et Présidente d’honneur de la FEHAP, a confirmé qu’elle souhaitait remettre son mandat au Président de la FEHAP, en traçant quelques grandes lignes d’avenir.

A la demande d’Antoine Dubout, Président de la FEHAP, Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d’Etat, Directeur Général de la Fondation des Caisses d’Epargne pour la Solidarité succédera à Hélène Gisserot à la Présidence du Conseil scientifique de l’Institut.

L’Institut c’est :

– 350 directeurs formés,

– 11 promotions de Master II et

– 5 promotions de Master I,

– 5 universités partenaires,

– 1 réseau de chercheurs,

– des partenariats internationaux (HEC Montréal, Belgique, Suisse, Maroc, Bulgarie, Moldavie…).

L’Institut de formation des Cadres Dirigeants de la FEHAP a pour rôle de :

– de faciliter, au terme du cursus, les possibilités de progression de carrière et le recrutement des cadres dirigeants

– de permettre d’acquérir dans le cadre de la formation continue, un niveau élevé de compétences

– de répondre aux spécificités du secteur PNL et aux valeurs qui rassemblent les établissements adhérents de la FEHAP.

Les universités partenaires : Paris Dauphine, IFROSS Lyon, Montpellier 1, Paris 8, ESCEM Tours Poitiers.

