La FEGAPEI rencontre Roselyne Bachelot et Marie-Anne Montchamp

Reçue récemment par Roselyne Bachelot et Marie-Anne Montchamp – en présence de leurs directeurs de cabinet respectifs, Gilles Lagarde et Michel Gilles ainsi que de Grégoire François- Dainville, Conseiller Handicap – la FEGAPEI a pu présenter ses orientations en matière d’accompagnement des personnes handicapées et faire le point sur un certain nombre de dossiers comme la réforme de la dépendance, la réforme de la tarification ou encore la représentativité des employeurs de l’économie sociale. Synthèse des principaux sujets abordés.

Les priorités de santé de la FEGAPEI pour les personnes handicapées

La FEGAPEI a présenté aux ministres ses priorités de santé pour les personnes handicapées. Madame Bachelot a déclaré “prendre acte” de ces priorités de santé et s’est montrée satisfaite de la promotion de celles-ci auprès des Agences Régionales de Santé (ARS) par la fédération et ses délégations régionales ainsi que de la formulation de propositions concrètes pour répondre aux besoins d’accompagnement en matière d’autisme, de handicap psychique, de vieillissement des personnes handicapées, de scolarisation des enfants handicapés ainsi qu’en matière de prévention et de dépistage.

Le handicap et la réforme de la dépendance

La FEGAPEI a rappelé que sa priorité était la mise en oeuvre pleine et entière des objectifs et des principes contenus dans la loi de 2005 (droits des personnes, solvabilisation de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), gouvernance du système par la CNSA). Elle a néanmoins indiqué que l’expérience des associations gestionnaires du champ du handicap était précieuse et pouvait enrichir la réflexion sur la branche dépendance (notamment sur la question des barrières d’âge), et qu’elle souhaitait que les représentants du handicap soient associés au débat. Madame Bachelot a accepté cette proposition.

La réforme de la tarification des établissements et services

La FEGAPEI a rappelé que les inégalités de financement des établissements et services devenaient d’autant plus insupportables dans le contexte actuel de restriction budgétaire.

Les ministres ont confirmé que l’étude d’une réforme de la tarification était inscrite comme une des priorités du contrat d’objectifs de la CNSA en 2011.

La représentativité des employeurs de l’économie sociale

Le FEGAPEI a rappelé que la reconnaissance de la représentativité des employeurs de l’économie sociale était une priorité. Madame Bachelot a affirmé qu’elle soutiendrait la démarche de la FEGAPEI auprès de Xavier Bertrand, Ministre en charge du travail et auprès du Premier Ministre.

L’extension d’une convention collective unique pour le champ sanitaire et médico-social

La FEGAPEI a rappelé et souligné l’importance qu’il y avait, dans son secteur d’activité, à avoir une convention unique étendue, notamment au regard de la nouvelle procédure par appel à projet. Madame Bachelot a affirmé qu’elle soutiendrait une demande d’extension dans la mesure bien sûr, ou, au préalable les partenaires sociaux se seraient entendus sur une convention collective unique.

À propos

La FEGAPEI, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées fédère 500 associations et 4000 établissements, soit plus de la moitié des établissements accueillant des personnes handicapées en France. Ces établissements et services emploient 120 000 salariés et accompagnent plus de 200 0000 personnes handicapées, adultes comme enfants. A travers la diversité de leurs activités, les associations adhérentes à la Fegapei interviennent :

sur l’accompagnement (éducatif, social et médico-social) des enfants et des adultes handicapés en établissement comme à domicile ;

sur l’accès au travail, notamment dans le champ du travail protégé et adapté.

Parmi les associations adhérentes à la Fegapei figurent également des services tutélaires et des Unions départementales des Associations familiales, qui assurent une protection juridique aux personnes vulnérables. La FEGAPEI, en tant que syndicat d’employeurs, défend également les intérêts des associations dans leur fonction d’employeur

(convention collective, accords de branche, etc.).